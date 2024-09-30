МНЕНИЕ Большое повышение минимальной зарплаты – ужасная идея

Легитимность соглашения о повышении минимальной зарплаты
На встречах с министрами и членами парламента EVEA неоднократно обращал внимание на проблему, связанную с тем, что заключение соглашения о повышении минимальной зарплаты не является конституционным в Эстонии, поскольку переговорщикам недостает легитимности. Европейская комиссия также неоднократно указывала, что мы на уровне закона превратили некоторые организации по защите интересов (Центральный союз профсоюзов Эстонии и Центральный союз работодателей Эстонии), по существу, в исполнителей публичной власти. Эстония устранила это связанное с соглашением о минимальной заработной плате узкое место весьма лицемерным образом, убрав из закона заглавные буквы, указывающие на конкретные организации, но продолжила «административную практику» только с этими же двумя организациями, при этом не вовлекая другие остальных, на кого существенно повлияло соглашение, то есть малый бизнес.
Согласно общему принципу международного права, право договариваться о минимальной заработной плате имеют наиболее представительные организации работников и работодателей. EAKL и ETKL, несомненно, являются представительными общегосударственными организациями, но их репрезентативность далеко не достаточна для заключения соглашения о минимальной заработной плате, которое затрагивает все общество.
В EVEA считают, что работодатели и подрядчики должны иметь возможность договориться о заработной плате, которая является приемлемой и доступной для сторон и учитывает ситуацию на рынке труда и в экономике в целом. Свобода договора включает свободу решать, заключать ли договор и с кем, а также свободу согласовывать условия сделки. Соглашение о размере заработной платы также подпадает под защиту свободы договора. Ограничение этого права законодательством или коллективным договором, заключенным на основании делегационной нормы, должно осуществляться в соответствии с Конституцией.