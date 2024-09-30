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МНЕНИЕ Большое повышение минимальной зарплаты – ужасная идея

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По оценке Союза малых и средних предприятий Эстонии, нынешняя практика заключения соглашений о минимальной заработной плате является незаконной.
По оценке Союза малых и средних предприятий Эстонии, нынешняя практика заключения соглашений о минимальной заработной плате является незаконной. Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Scanpics
  • Увеличение минимальной зарплаты в 2024 году – самое большое за последние десятилетия
  • Согласно логике рыночной экономики, заработная плата должна соответствовать производительности
  • Для малого бизнеса важно, чтобы рост минимальной зарплаты не превышал четырех процентов в 2025 году

Если заработная плата будет расти быстрее, чем производительность, это окажет разрушительное воздействие, особенно на те небольшие компании, которые ориентированы на внутренний рынок, поскольку они больше не смогут выдерживать ценовую конкуренцию, пишет президент и председатель правления Союза малых и средних предприятий Эстонии Илле Накурт-Мурумаа.

Поэтому в 2025 году повышать минимальную заработную плату не следует вовсе, или ее рост должен быть минимальным, не более чем на 3,9 процента, то есть в пределах того повышения цен, которое прогнозируется Банком Эстонии на следующий год.

Центральный союз работодателей Эстонии и Центральный союз профсоюзов Эстонии 24 сентября начали переговоры о повышении минимальной заработной платы в 2025 году. Минимальная заработная плата – это самая низкая заработная плата, которую работодатель может платить работнику. Важно знать, что 77 процентов плательщиков минимальной заработной платы в Эстонии – это микропредприятия с числом сотрудников до десяти человек (по данным за 2015–2020 годы). Предполагается, что повышение минимальной заработной платы улучшит условия жизни людей с более низкой заработной платой и уменьшит неравенство, но оно также имеет и прямое негативное последствие: влияние на увеличение затрат на рабочую силу компаний и неизбежно сопутствующий этому рост цен. В Эстонии чуть более двадцати тысяч человек получают минимальную заработную плату, а еще десять тысяч получают зарплату, близкую к минимальной. При этом повышение минимальной заработной платы затрагивает всех, кто получает заработную плату ниже средней.

Исчезновение «наиболее слабых» рабочих мест и рост цен

Минимальная заработная плата выросла на 13 процентов в 2024 году, что стало самым большим увеличением за последние десятилетия, но теперь социал-демократы превратили вопрос минимальной заработной платы в источник извлечения политической выгоды. Они рекомендуют почти такое же повышение в следующем году (двенадцать процентов). Профсоюзы воспользовались этой рекомендацией и заявили, что это будет их стартовая позиция в переговорах. Однако повышение минимальной заработной платы на двенадцать процентов для микропредприятия с десятью сотрудниками будет означать вынужденное увеличение фонда оплаты труда в 2025 году более чем на пятнадцать тысяч евро.

Надо понимать, что быстрый рост минимальной заработной платы не будет помогать самым слабым, а скорее приведет к потере рабочих мест в тех компаниях, где много рабочих мест с минимальной заработной платой. Сильнее всего повышение повлияет на отельный бизнес и предприятия общественного питания, компании, работающие в сельской местности, и особенно тяжело пострадают работники, работающие неполный рабочий день в компаниях, действующих в периферийных с экономической точки зрения областях. Местный предприниматель и так зачастую предоставляет работу в своем районе из социальной ответственности перед населением, а не в надежде на большую прибыль. Многих таких предпринимателей согласованное сегодня повышение налогов даже без повышения минимальной заработной платы довело до последнего предела, в случае превышения которого компанию придется ликвидировать. В этом случае нынешние работники перейдут из доходной части госбюджета в расходную часть, поскольку альтернативных рабочих мест в периферийных сферах для них не так много. Тем самым будет усиливаться запустение и возрастать отчуждение граждан от государства.

Снижение инфляции необходимо не только для соблюдения правил ЕС, но и в интересах всей экономики Эстонии. Резкое повышение минимальной заработной платы явно работает против этой цели

Резкое повышение минимальной заработной платы также будет оказывать давление на другие уровни заработной платы. Даже в том случае, если компании и смогут поднять заработную плату сотрудников при всем запланированном повышении налогов и высоких ценах на ресурсы, сопутствующий рост цен будет съедать этот рост заработной платы, но фактическая покупательная способность сотрудников не изменится. Снижение инфляции необходимо не только для соблюдения правил ЕС, но и в интересах всей экономики Эстонии. Резкое повышение минимальной заработной платы явно работает против этой цели.

В то же время EVEA осуждает высказанную некоторыми политиками и чиновниками мысль о том, что «рабочие места с наиболее низкой заработной платой – это дрянь, а не рабочие места» и что, если предприниматель не в состоянии платить более высокую зарплату, «закрывайте компанию». При таком подходе мы будем способствовать увеличению регионального неравенства и уменьшению сплоченности между различными социальными группами. По логике рыночной экономики заработная плата должна соответствовать производительности, но на многих микропредприятиях в сельской местности производительность очень низкая. Однако это не означает, что эти рабочие места не нужны местному населению.

Кроме того, эти рабочие места нужны всему обществу. Мы все ежедневно пользуемся продуктами и услугами, созданными на низкооплачиваемых работах, и не можем себе представить, что, например, останемся без завтрака на туристической ферме, или что можно обойтись без продавца в местном магазине. Мы также считаем само собой разумеющимся, чтобы перед многоквартирным домом в провинциальном поселке зимой был расчищен снег и приняты меры для борьбы с оледенением.

Арто Аас, глава Центрального союза работодателей Эстонии (EAKL), признавал в прессе, что в Эстонии «есть много секторов, где заработная плата повышается настолько же, насколько повышается минимальная заработная плата, поэтому влияние минимальной заработной платы на труд рынок шире, и поэтому эти соглашения должны заключаться рационально и исходя из здравого смысла. Ведь компании придется как-то отыгрывать повышение зарплаты, и первый и главный вариант – поднять цены».

Легитимность соглашения о повышении минимальной зарплаты

На встречах с министрами и членами парламента EVEA неоднократно обращал внимание на проблему, связанную с тем, что заключение соглашения о повышении минимальной зарплаты не является конституционным в Эстонии, поскольку переговорщикам недостает легитимности. Европейская комиссия также неоднократно указывала, что мы на уровне закона превратили некоторые организации по защите интересов (Центральный союз профсоюзов Эстонии и Центральный союз работодателей Эстонии), по существу, в исполнителей публичной власти. Эстония устранила это связанное с соглашением о минимальной заработной плате узкое место весьма лицемерным образом, убрав из закона заглавные буквы, указывающие на конкретные организации, но продолжила «административную практику» только с этими же двумя организациями, при этом не вовлекая другие остальных, на кого существенно повлияло соглашение, то есть малый бизнес.

Согласно общему принципу международного права, право договариваться о минимальной заработной плате имеют наиболее представительные организации работников и работодателей. EAKL и ETKL, несомненно, являются представительными общегосударственными организациями, но их репрезентативность далеко не достаточна для заключения соглашения о минимальной заработной плате, которое затрагивает все общество.

В EVEA считают, что работодатели и подрядчики должны иметь возможность договориться о заработной плате, которая является приемлемой и доступной для сторон и учитывает ситуацию на рынке труда и в экономике в целом. Свобода договора включает свободу решать, заключать ли договор и с кем, а также свободу согласовывать условия сделки. Соглашение о размере заработной платы также подпадает под защиту свободы договора. Ограничение этого права законодательством или коллективным договором, заключенным на основании делегационной нормы, должно осуществляться в соответствии с Конституцией.

Гротескно то, что рассматриваемая цифра заработной платы согласована для всех работающих в Эстонии предприятий теми, на кого она даже существенно не повлияет

По мнению EVEA, сегодняшняя модель, то есть cоглашение о минимальной заработной плате, заключенное Центральным союзом работодателей и Центральным союзом профсоюзов, нарушает и несоразмерно ограничивает предпринимательскую свободу и основное право мелких предпринимателей на собственность. Данное ограничение в первую очередь касается тех предпринимателей, которые в силу условий и специфики своей сферы деятельности используют рабочую силу более низкой квалификации. Гротескно то, что рассматриваемая цифра заработной платы согласована для всех работающих в Эстонии предприятий теми, на кого она даже существенно не повлияет.

В соответствии с сегодняшней административной практикой, минимальная заработная плата определяется таким образом, что на одной стороне стола находится организация, представляющая в основном крупные компании, а на другой стороне – организация, представляющая работников крупных компаний и государственного сектора. Однако подавляющее большинство (около 82 процентов) всех рабочих мест приходится на малые и средние предприятия, представители которых не выступают на стороне работодателей в переговорах, а работники которых, как правило, не состоят в профсоюзах. По оценке EVEA, нынешняя практика заключения соглашений о минимальной заработной плате является незаконной, поскольку стороны не имеют мандата от подавляющего большинства работодателей и подрядчиков.

Добросовестная практика

Обобщая вышеизложенное, EVEA предлагает, чтобы повышение минимальной заработной платы в 2025 году оставалось ниже 32 евро (ниже 4 процентов), чтобы эффективно защитить микро- и малый бизнес и занятых в нем работников. Также необходимо немедленно изменить нынешнюю административную практику и обеспечить на переговорах о минимальной заработной плате 2026 года равное с участвовавшими до сих пор партнерами представительство эстонских малых и средних предприятий, с которым от их имени выступит EVEA.

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