МНЕНИЕ Большое повышение минимальной зарплаты – ужасная идея

Надо понимать, что быстрый рост минимальной заработной платы не будет помогать самым слабым, а скорее приведет к потере рабочих мест в тех компаниях, где много рабочих мест с минимальной заработной платой. Сильнее всего повышение повлияет на отельный бизнес и предприятия общественного питания, компании, работающие в сельской местности, и особенно тяжело пострадают работники, работающие неполный рабочий день в компаниях, действующих в периферийных с экономической точки зрения областях. Местный предприниматель и так зачастую предоставляет работу в своем районе из социальной ответственности перед населением, а не в надежде на большую прибыль. Многих таких предпринимателей согласованное сегодня повышение налогов даже без повышения минимальной заработной платы довело до последнего предела, в случае превышения которого компанию придется ликвидировать. В этом случае нынешние работники перейдут из доходной части госбюджета в расходную часть, поскольку альтернативных рабочих мест в периферийных сферах для них не так много. Тем самым будет усиливаться запустение и возрастать отчуждение граждан от государства.