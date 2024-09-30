Фонд поддержки Таллиннской детской больницы направил в киевскую детскую больницу «Охматдет» аппарат EEG, средство неинвазивной аппаратной диагностики. Электроэнцефалограф приобретен на средства жертвователей; его стоимость составляет 80 324 евро.
Пострадавшая от ракетного удара детская больница в Киеве получила с помощью эстонцев очень нужный аппарат
Перевод: Павел Соболев
«Мы были потрясены жестоким ракетным обстрелом детской больницы в Киеве 8 июля и решили обратиться за помощью к эстонскому народу и призывом делать пожертвования на поддержку больницы в Киеве», - сказала Инна Крамер, руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы.
«Охматдет» - крупнейшая детская больница Украины, в которой ежегодно проходят лечение более 18 000 детей. На момент нападения в больнице находилось 624 ребенка и около 200 сотрудников. В результате ракетного обстрела были практически полностью разрушены токсикологическое отделение больницы и большая часть онкогематологической лаборатории, которая является единственной в Украине.
Серьезные повреждения получили отделение реанимации, операционный блок, хирургическое и онкологическое отделения, травматологический центр. Из-за повреждений сейчас несколько отделений работают в других больницах Киева.
«Разрушение гражданской больницы настолько ужасно, что трудно подобрать для этого слова. Мы делаем все возможное, чтобы в какой-то степени помочь восстановить больницу. Поскольку ущерб был огромным, понятно, что потребность в помощи для полного восстановления больницы в сотни раз больше. Мы искренне благодарим жителей Эстонии, которые нашли возможность поддержать больницу «Охматдет» и смогут продолжать оказывать поддержку в будущем».
По словам Крамер, Фонд поддержки Таллиннской детской больницы тесно сотрудничает с посольством Украины в Эстонии и украинской организацией Leleka, которая помогла доставить груз в Украину. В 2022 году в больницу «Охматдет» также было отправлено медицинское оборудование стоимостью на тот момент почти в 270 000 евро.
Аппарат EEG (электроэнцефалограф) используется для изучения электрической активности головного мозга. EEG - важное исследование в диагностике эпилепсии и оценке эффективности лечения. Кроме того, данное исследование используется как вспомогательный метод при выяснении причин различных неэпилептических припадков и нарушений развития. В Украину отправили 64-канальный аппарат Natus Quantum со всеми необходимыми принадлежностями.
Как помочь?
По данным фонда поддержки, киевской детской больнице также необходим аппарат EMG или электромиограф, поскольку имевшийся у больницы аппарат был уничтожен в результате ракетного обстрела. Устройство EMG предназначено для измерения активности мышц и нервов. Его можно использовать для различных нейрофизиологических исследований и лечебных процедур.
Пожертвования на приобретение аппарата для больницы «Охматдет» в Киеве можно внести на банковские счета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы или через сайт Фонда поддержки, добавив пояснение Kiievi lastehaigla.
Реквизиты для пожертвований:
Получатель: Tallinna Lastehaigla Toetusfond
Объяснение платежа: Kiievi lastehaigla
Swedbank EE142200221001137609
SEB EE481010220026847017
Luminor EE921700017000265265
LHV EE677700771001364621
Coop EE614204278617991000
Телефоны для пожертвований:
900 7705 / 5 евро
900 7710 / 10 евро
900 7715 / 25 евро