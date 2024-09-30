Пострадавшая от ракетного удара детская больница в Киеве получила с помощью эстонцев очень нужный аппарат

Аппарат EEG (электроэнцефалограф) используется для изучения электрической активности головного мозга. EEG - важное исследование в диагностике эпилепсии и оценке эффективности лечения. Кроме того, данное исследование используется как вспомогательный метод при выяснении причин различных неэпилептических припадков и нарушений развития. В Украину отправили 64-канальный аппарат Natus Quantum со всеми необходимыми принадлежностями.

Как помочь?

По данным фонда поддержки, киевской детской больнице также необходим аппарат EMG или электромиограф, поскольку имевшийся у больницы аппарат был уничтожен в результате ракетного обстрела. Устройство EMG предназначено для измерения активности мышц и нервов. Его можно использовать для различных нейрофизиологических исследований и лечебных процедур.

Пожертвования на приобретение аппарата для больницы «Охматдет» в Киеве можно внести на банковские счета Фонда поддержки Таллиннской детской больницы или через сайт Фонда поддержки, добавив пояснение Kiievi lastehaigla.

Реквизиты для пожертвований:

Получатель: Tallinna Lastehaigla Toetusfond

Объяснение платежа: Kiievi lastehaigla

Swedbank EE142200221001137609

SEB EE481010220026847017

Luminor EE921700017000265265

LHV EE677700771001364621

Coop EE614204278617991000

Телефоны для пожертвований:

900 7705 / 5 евро

900 7710 / 10 евро

900 7715 / 25 евро