Темпы потепления океана за 20 лет увеличились в два раза

Потепление началось в 1960-х годах и почти удвоилось за последние два десятилетия, - говорит исследователь морей Карина фон Шукманн.

Потепление вызывает серьезную опасность, поскольку после 1970-х годов океаны поглотили 90 процентов избыточного тепла, вызванного деятельностью человека. Потепление разрушает морские экосистемы и нарушает круговорот питательных веществ.

Ученые Copernicus сообщают, что, помимо рекордных температур, они наблюдали тепловые волны в глубинах океана и рекордное таяние льдов.