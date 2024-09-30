Темпы потепления океана почти удвоились с 2005 года, говорится в докладе Copernicus, службы по наблюдению за изменениями климата ЕС, пишет Yle.
Темпы потепления океана за 20 лет увеличились в два раза
Потепление началось в 1960-х годах и почти удвоилось за последние два десятилетия, - говорит исследователь морей Карина фон Шукманн.
Потепление вызывает серьезную опасность, поскольку после 1970-х годов океаны поглотили 90 процентов избыточного тепла, вызванного деятельностью человека. Потепление разрушает морские экосистемы и нарушает круговорот питательных веществ.
Ученые Copernicus сообщают, что, помимо рекордных температур, они наблюдали тепловые волны в глубинах океана и рекордное таяние льдов.