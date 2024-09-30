1 октября – День музыки: бесплатные концерты пройдут на необычных площадках

К Международному Дню музыки приурочено 66 мероприятий. На праздничные сцены выйдут известные солисты и коллективы: Мати Тури, Мартти Райде, Ингели Лайв-Ярви, Мариус Ярви, Стен Лассманн, Реэт Линна, Карл-Эрик Таукар, Рекет, Ээва и Виллу Талси, Эстонский национальный симфонический оркестр и другие. В концертах также задействованы ученики музыкальных школ, студенты и любители. С программой выступлений можно ознакомиться на сайте Дня музыки.

«У музыки есть уникальное свойство взаимодействовать с постоянно меняющимся миром. Пересекая языковые и культурные границы, она способна передавать всю глубину мыслей и чувств человека напрямую, без перевода. Это дар, который нужно высоко ценить», – подчеркнул президент Эстонского музыкального совета, пианист Ивари Илья.

Неотъемлемая часть Дня музыки – признание самых ярких исполнителей в этой области. На гала-концерте в большом зале Академии музыки и театра состоится вручение премий лучшим музыкантам года. Награды присуждаются Эстонским музыкальным советом и фондом «Капитал культуры».