Оперативно Угнанный экскаватор удалось обнаружить по горячим следам

В субботу в вечером в деревне Пеэтримыйза неподалеку от Вильянди был угнан погрузчик-экскаватор стоимостью почти 50 000 евро. Владелец отреагировал немедленно, благодаря чему воров удалось поймать буквально через несколько часов.