В субботу в вечером в деревне Пеэтримыйза неподалеку от Вильянди был угнан погрузчик-экскаватор стоимостью почти 50 000 евро. Владелец отреагировал немедленно, благодаря чему воров удалось поймать буквально через несколько часов.
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Оперативно ⟩ Угнанный экскаватор удалось обнаружить по горячим следам
По словам Лаури Тамма, оперативного дежурного Южной префектуры, сообщение о краже экскаватора в полицию поступило в субботу примерно в 19:30.
Уже через несколько часов полицейские обнаружили экскаватор на окраине Тарту в Луунья. Подозреваемый в угоне задержан, дополняет картину Тамм.