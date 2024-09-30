Пн, 30.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Оперативно Угнанный экскаватор удалось обнаружить по горячим следам

Copy
Украденный экскаватор удалось обнаружить через несколько часов.
Украденный экскаватор удалось обнаружить через несколько часов. Фото: Erakogu

В субботу в вечером в деревне Пеэтримыйза неподалеку от Вильянди был угнан погрузчик-экскаватор стоимостью почти 50 000 евро. Владелец отреагировал немедленно, благодаря чему воров удалось поймать буквально через несколько часов.

По словам Лаури Тамма, оперативного дежурного Южной префектуры, сообщение о краже экскаватора в полицию поступило в субботу примерно в 19:30.

Уже через несколько часов полицейские обнаружили экскаватор на окраине Тарту в Луунья. Подозреваемый в угоне задержан, дополняет картину Тамм.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх