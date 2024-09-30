Как отметили члены группы, Полицейский и пограничный колледж в Пайкузе с момента его основания в июне 1990 года является важной опорой для профессионального обучения и получения прикладного высшего образования для эстонских полицейских. За это время в Пайкузе было обучено тысячи полицейских, многие из которых сегодня занимают руководящие должности. Колледж стал опорой эстонской полиции и одним из краеугольных камней внутренней безопасности страны.

Учебные группы колледжа всегда были укомплектованы, в колледже работают успешные и опытные преподаватели. Учебный центр в Пайкузе расположен на территории площадью 22 гектара в Пярну, из которых используется только треть. Таким образом, имеется достаточно места как для функционирования школы, так и для ее расширения, говорится в обращении.

«Однако, к сожалению, на протяжении многих лет в колледж не делалось достаточно инвестиций, что препятствовало созданию современных условий. По оценкам экспертов, для модернизации колледжа в Пайкузе потребуется 6-8 млн евро, что позволило бы обновить учебную среду, тир, учебные здания и общежития», - отмечает парламентская группа.