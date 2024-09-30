Парламентская группа поддержки Пярнумаа обратилась в понедельник к правительству Эстонии с предложением спасти Полицейский и пограничный колледж в Пайкузе в Пярнумаа.
Как отметили члены группы, Полицейский и пограничный колледж в Пайкузе с момента его основания в июне 1990 года является важной опорой для профессионального обучения и получения прикладного высшего образования для эстонских полицейских. За это время в Пайкузе было обучено тысячи полицейских, многие из которых сегодня занимают руководящие должности. Колледж стал опорой эстонской полиции и одним из краеугольных камней внутренней безопасности страны.
Учебные группы колледжа всегда были укомплектованы, в колледже работают успешные и опытные преподаватели. Учебный центр в Пайкузе расположен на территории площадью 22 гектара в Пярну, из которых используется только треть. Таким образом, имеется достаточно места как для функционирования школы, так и для ее расширения, говорится в обращении.
«Однако, к сожалению, на протяжении многих лет в колледж не делалось достаточно инвестиций, что препятствовало созданию современных условий. По оценкам экспертов, для модернизации колледжа в Пайкузе потребуется 6-8 млн евро, что позволило бы обновить учебную среду, тир, учебные здания и общежития», - отмечает парламентская группа.
«Однако на данный момент стали известны планы по закрытию учебного центра в Пайкузе и строительству нового учебного центра в Ляэне-Вирумаа, в Вяйке-Маарья. Этот шаг потребовал бы инвестиций в размере 80 млн евро, что в десять раз превышает сумму, необходимую для модернизации учебного центра в Пайкузе. После таких вложений школа в Пайкузе потеряла бы свое значение и прекратила бы свое существование», - говорится в обращении.
Депутаты обратились к правительству за разъяснением, почему планируется перенести школу из Пярну и потратить значительно большую сумму средств налогоплательщика. «В условиях, когда бюджет страны ограничен, а необходимость экономии стала повседневной реальностью, мы не видим причин для этого решения», - считают они.
«Мы считаем, что закрытие полицейской школы в Пайкузе не является логичным, обоснованным или справедливым решением. Призываем правительство сохранить и развивать уже существующий и успешно функционирующий учебный центр в Пайкузе, а не тратить государственные средства на создание нового центра. С учетом текущей экономической ситуации страны именно такой шаг был бы разумным», - говорится в обращении, которое подписали Андрей Коробейник, Томас Кивимяги, Андрес Метсоя, Аннели Аккерманн, Энн Ээсмаа, Март Хельме, Юри Яансон, Эстер Карузе, Алар Ланеман, Кадри Тали и Пеэтер Тали.