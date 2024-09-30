Лето было омрачено гибелью людей при падении в колодцы

Перевод: Валерия Ермакова

«В этом году два человека утонули в колодцах», - сообщил эксперт по профилактике Спасательного департамента Микко Виркала.

Последний раз в Эстонии происходили смертельные случаи, связанные с падением в колодец, пять лет назад, в 2019 году, когда утонули два человека. До этого две смерти произошли в 2017 году.

Виркала отметил, что сложно определить причины этих несчастных случаев. «Поскольку таких случаев немного, не всегда удается установить их причины. Падение может быть связано с состоянием здоровья или с потерей равновесия», - добавил он.

Спасатель порекомендовал сначала убедиться, что ваше здоровье позволяет заниматься чисткой колодца.

«Обязательно используйте страховочные пояса и шлемы. Лучше не выполнять такие работы в одиночку - кто-то должен оставаться на поверхности, чтобы при необходимости быстро вызвать помощь», - отметил Виркала.

Мастер по колодцам Маргус Лейдемаа знает, что многие люди пытаются очистить колодец самостоятельно, несмотря на опасность.

«Чистка колодца похожа на поход в лес: делать это в одиночку не очень разумно. Если кто-то на поверхности контролирует процесс, проблем не будет. Он сможет вызвать помощь», - сказал мастер с 30-летним опытом работы.

На конец сентября этого года в водоемах Эстонии утонуло 39 человек.