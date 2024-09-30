Что могут предпринять «Хезболла», Иран и Израиль после смерти Хасана Насраллы?

Кассем заявил, что «Хезболла» продолжит «противостоять израильскому врагу в поддержку Газы и Палестины, в защиту Ливана и его народа, а также в ответ на убийства мирных жителей».

«Мы будем противостоять любому сценарию, и мы готовы, если Израиль решит войти по суше, силы сопротивления готовы к любой наземной конфронтации», - добавил он.

Бойцы «Хезболлы». Фото: AFP

У «Хезболлы» по-прежнему есть тысячи бойцов, многие из которых - недавние ветераны боевых действий в Сирии. Она все еще располагает значительным арсеналом ракет, многие из которых - дальнобойные, с точным наведением, способные достичь Тель-Авива и других городов.

В рядах группировки будет расти желание использовать эти ракеты как можно скорее, пока их тоже не уничтожила израильская авиация.

Но если «Хезболла» предпримет массовый ракетный удар с целью перегрузить системы ПВО Израиля и добьется в этом успеха, то ответ Израиля, вероятно, будет решительным, разрушит ливанскую инфраструктуру и, возможно, даже распространится на Иран - давнего спонсора «Хезболлы».

Что предпримет Иран?

Убийство Насраллы - такой же удар по Ирану, как и по «Хезболле». Иран уже объявил пятидневный траур, принял экстренные меры предосторожности, переместив в безопасное место аятоллу Али Хаменеи на случай возможного покушения.