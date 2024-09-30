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Возмутительно ДНК-тест, сделанный эстонскими учеными, выявил масштабное мошенничество с медом

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Сотрудники лаборатории Celvia (слева - Каарел Крючков).
Сотрудники лаборатории Celvia (слева - Каарел Крючков). Фото: Sille Annuk

В конце лета президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов Бернхард Хойвель посетил Эстонию с 30 образцами меда, который продается в немецких магазинах.

Анализ образцов проводился в Тартуском научном парке в лаборатории Celvia - и его результаты оказались для Бернхарда Хойвеля шокирующими.

ДНК-тест, проведенный тартускими исследователями, показал, что только три из привезенных им 30 образцов немецкого меда были чистыми.

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