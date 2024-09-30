Возмутительно ДНК-тест, сделанный эстонскими учеными, выявил масштабное мошенничество с медом

Анализ образцов проводился в Тартуском научном парке в лаборатории Celvia - и его результаты оказались для Бернхарда Хойвеля шокирующими.

ДНК-тест, проведенный тартускими исследователями, показал, что только три из привезенных им 30 образцов немецкого меда были чистыми.