В конце лета президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов Бернхард Хойвель посетил Эстонию с 30 образцами меда, который продается в немецких магазинах.
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Возмутительно ⟩ ДНК-тест, сделанный эстонскими учеными, выявил масштабное мошенничество с медом
Анализ образцов проводился в Тартуском научном парке в лаборатории Celvia - и его результаты оказались для Бернхарда Хойвеля шокирующими.
ДНК-тест, проведенный тартускими исследователями, показал, что только три из привезенных им 30 образцов немецкого меда были чистыми.