В Таллинне на территории бывшего ипподрома активно ведутся строительные работы, которые, естественно, сопровождаются сильным шумом. Однако, как заметил неравнодушный горожанин, неподалеку от строительной площадки по-прежнему обитают лошади. Почему их не перевезли, и представляет ли шум для них опасность?
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ На активно застраивающейся территории ипподрома до сих пор живут лошади. Насколько это гуманно?
Житель Таллинна, живущий недалеко от ипподрома, рассказал, что звук забивания свай слышен во всей округе. «Я ошибочно предполагал, что лошадей вывезли с территории ипподрома. Однако это не так: они находятся всего в нескольких десятках метров. Удары строительной техники ужасные, на пределе болевого порога для слуха», - рассказал он.