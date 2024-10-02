Ср, 2.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО На активно застраивающейся территории ипподрома до сих пор живут лошади. Насколько это гуманно?

Copy

В Таллинне на территории бывшего ипподрома активно ведутся строительные работы, которые, естественно, сопровождаются сильным шумом. Однако, как заметил неравнодушный горожанин, неподалеку от строительной площадки по-прежнему обитают лошади. Почему их не перевезли, и представляет ли шум для них опасность?

Житель Таллинна, живущий недалеко от ипподрома, рассказал, что звук забивания свай слышен во всей округе. «Я ошибочно предполагал, что лошадей вывезли с территории ипподрома. Однако это не так: они находятся всего в нескольких десятках метров. Удары строительной техники ужасные, на пределе болевого порога для слуха», - рассказал он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх