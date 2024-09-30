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ФОТО Таллиннская высшая техническая школа открыла самый современный технологический центр в странах Балтии

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Таллиннская высшая техническая школа (TTK) в сотрудничестве с фондом Gene Haas в понедельник открыла самый современный технологический центр в странах Балтии - Gene Haas Advanced Machining Lab, где ежегодно будут проходить обучение около 250 будущих инженеров.

Стоимость оборудования технологического центра составила около 1 040 000 евро.

Профессор Таллиннской высшей технической школы Таво Кангру отметил, что по сути технологический центр представляет собой очень современный производственный комплекс.

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