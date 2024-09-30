По мнению председателя правления Coop Eesti Keskühistu Райнера Рохтла, планируемое правительством повышение налогов серьезно ударит по покупательной способности эстонских потребителей.
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Руководитель Coop: рост налогов больно ударит по потребителям
Как отмечает Райнер Рохтла, все больше эстонских семей экономит на продуктах питания, и это свидетельствует о продолжающемся ухудшении условий жизни населения.
Еще одна тревожная тенденция - рост спроса на товары со скидкой и на продукты с истекшим сроком годности, констатирует председатель правления Coop Eesti Keskühistu.