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Руководитель Coop: рост налогов больно ударит по потребителям

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Магазин сети Coop (иллюстративное фото).
Магазин сети Coop (иллюстративное фото). Фото: Sille Annuk

По мнению председателя правления Coop Eesti Keskühistu Райнера Рохтла, планируемое правительством повышение налогов серьезно ударит по покупательной способности эстонских потребителей.

Как отмечает Райнер Рохтла, все больше эстонских семей экономит на продуктах питания, и это свидетельствует о продолжающемся ухудшении условий жизни населения.

Еще одна тревожная тенденция - рост спроса на товары со скидкой и на продукты с истекшим сроком годности, констатирует председатель правления Coop Eesti Keskühistu.

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