Литва передала МУС в Гааге документы о преступлениях режима Лукашенко

Правительство Литвы официально передало прокурору Международного уголовного суда (МУС) в Гааге материалы для расследования преступлений режима Александра Лукашенко, совершенных против белорусов.

Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 30 сентября, на сайте литовского министерства юстиции.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко и другие представители военно-политического руководства страны «развернули кампанию против гражданского населения Беларуси, включающую в себя произвольные задержания и судебные преследования, убийства, сексуальное насилие, пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение», говорится в документе.

«Есть резонные основания полагать, что с 1 мая 2020 года и по сей день против гражданского населения Беларуси совершались преступления против человечности, включая депортации, преследования и другие бесчеловечные действия, по указанию высокопоставленных белорусских политиков и военных», - подчеркнули в Вильнюсе.

Власти балтийской страны также указали на то, что элементы этих правонарушений были совершены белорусским режимом на территории Литвы, в результате чего подобные преступления подпадают под юрисдикцию МУС.

Тихановская: Обращение Литвы в МУС дает надежду жертвам репрессий

Решение Литвы обратиться в МУС приветствовали представители белорусской оппозиции.

«Литва стала первой страной, которая воспользовалась своим правом в рамках Римского статута и обратилась в Международный уголовный суд, чтобы расследовать преступления против человечности, совершенные режимом в Беларуси. (...) Для сотен тысяч потерпевших, для всех жертв репрессий это дает надежду», - заявила лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.