Rimi: потребители стали более гибкими в выборе товаров

Юриссон выделяет несколько главных причин, почему объемы покупок остались прежними, несмотря на рост цен: «Покупатели все чаще пользуются нашими предложениями, такими как акции и скидки». В этом году особенно заметен рост интереса к этим скидкам».

Она добавила, что потребители стали более гибкими в выборе товаров, предпочитая более дешевые варианты. «Люди покупают разумнее, видя в скидках возможность приобрести тот же товар дешевле, особенно если срок годности близок к истечению. Этот подход помогает многим клиентам покупать в том же объеме, но экономить деньги», - сказала она.