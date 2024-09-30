Криптобизнес в тисках налогов: прибыль для государства – потери для инвесторов

Вильяр Кяхари, руководитель отдела комплаенс-контроля эстонской криптокомпании Kriptomat и член правления Эстонского союза цифровых активов (Eesti Digivara Liit), раскритиковал нынешнюю налоговую систему Эстонии, которая, по его мнению, ставит честных криптоинвесторов в невыгодное положение.

«Торговля криптовалютами становится все более популярной в Эстонии, но наша нынешняя налоговая система ставит криптоинвесторов в невыгодное положение по сравнению с теми, кто использует традиционные инвестиционные инструменты», - поясняет свою мысль Кяхари.