Торговля криптовалютой в Эстонии находится на подъеме, однако особенности нашей налоговой системы способны замедлить развитие этой сферы: криптоинвесторы на местном рынке сталкиваются с неожиданными и абсурдными препятствиями.
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Криптобизнес в тисках налогов: прибыль для государства – потери для инвесторов
Вильяр Кяхари, руководитель отдела комплаенс-контроля эстонской криптокомпании Kriptomat и член правления Эстонского союза цифровых активов (Eesti Digivara Liit), раскритиковал нынешнюю налоговую систему Эстонии, которая, по его мнению, ставит честных криптоинвесторов в невыгодное положение.
«Торговля криптовалютами становится все более популярной в Эстонии, но наша нынешняя налоговая система ставит криптоинвесторов в невыгодное положение по сравнению с теми, кто использует традиционные инвестиционные инструменты», - поясняет свою мысль Кяхари.