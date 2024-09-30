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Криптобизнес в тисках налогов: прибыль для государства – потери для инвесторов

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Вильяр Кяхари.
Вильяр Кяхари. Фото: Mihkel Maripuu / postimees Grupp / scanpix Baltics

Торговля криптовалютой в Эстонии находится на подъеме, однако особенности нашей налоговой системы способны замедлить развитие этой сферы: криптоинвесторы на местном рынке сталкиваются с неожиданными и абсурдными препятствиями.

Вильяр Кяхари, руководитель отдела комплаенс-контроля эстонской криптокомпании Kriptomat и член правления Эстонского союза цифровых активов (Eesti Digivara Liit), раскритиковал нынешнюю налоговую систему Эстонии, которая, по его мнению, ставит честных криптоинвесторов в невыгодное положение.

«Торговля криптовалютами становится все более популярной в Эстонии, но наша нынешняя налоговая система ставит криптоинвесторов в невыгодное положение по сравнению с теми, кто использует традиционные инвестиционные инструменты», - поясняет свою мысль Кяхари.

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