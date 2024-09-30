Израиль предупредил США, что может начать вторжение в Ливан, сообщил американский чиновник

По данным источника CBS News, израильские власти могут начать операцию уже в понедельник.

Несколько часов назад Галант обратился к наземным войскам, сконцентрированным у границы с Ливаном, со словами, которые как в Израиле, так и в «Хезболле» интерпретируют как намек на возможную наземную операцию в Ливане.

«Ликвидация Насраллы — важный шаг, но не последний. Для того, чтобы безопасно вернуть наших жителей северных районов в их дома, мы задействуем все наши возможности, включая вас», — сказал Галант.

Заместитель главы «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что группировка готова к израильскому вторжению.

Он признал, что гибель главы организации Хасана Насраллы и ряда высших командиров стала мощным ударом по группировке, но отметил, что ее военные возможности остались прежними.

Целью израильской наземной операции в Ливане может быть создание буферной зоны, которая помогла бы предотвратить обстрелы северных территорий Израиля со стороны «Хезболлы».

Израильский удар по югу Ливана 30 сентября, 2024 Фото: AFP

Израиль продолжает наносить удары по позициям «Хезболлы» в Ливане. В ночь на понедельник он впервые атаковал центр Бейрута (прежние удары наносились по южным окраинам города).

В результате этого удара погибли трое лидеров Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), в том числе, по данным AFP, начальник службы безопасности НФОП Мохаммад Абдель-Ааль.