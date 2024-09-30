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Израиль предупредил США, что может начать вторжение в Ливан, сообщил американский чиновник

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BBC
Фото: BBC News

Власти Израиля предупредили США, что в ближайшее время они могут начать ограниченное наземное вторжение в Ливан, передает телекомпания CBS News со ссылкой на неназванного сотрудника американской администрации. В понедельник на это же намекнул израильский министр обороны Йоав Галант.

По данным источника CBS News, израильские власти могут начать операцию уже в понедельник.

Несколько часов назад Галант обратился к наземным войскам, сконцентрированным у границы с Ливаном, со словами, которые как в Израиле, так и в «Хезболле» интерпретируют как намек на возможную наземную операцию в Ливане.

«Ликвидация Насраллы — важный шаг, но не последний. Для того, чтобы безопасно вернуть наших жителей северных районов в их дома, мы задействуем все наши возможности, включая вас», — сказал Галант.

Заместитель главы «Хезболлы» Наим Кассем заявил, что группировка готова к израильскому вторжению.

Он признал, что гибель главы организации Хасана Насраллы и ряда высших командиров стала мощным ударом по группировке, но отметил, что ее военные возможности остались прежними.

Целью израильской наземной операции в Ливане может быть создание буферной зоны, которая помогла бы предотвратить обстрелы северных территорий Израиля со стороны «Хезболлы».

Израильский удар по югу Ливана 30 сентября, 2024
Израильский удар по югу Ливана 30 сентября, 2024 Фото: AFP

Израиль продолжает наносить удары по позициям «Хезболлы» в Ливане. В ночь на понедельник он впервые атаковал центр Бейрута (прежние удары наносились по южным окраинам города).

В результате этого удара погибли трое лидеров Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), в том числе, по данным AFP, начальник службы безопасности НФОП Мохаммад Абдель-Ааль.

НФОП — еще одна военизированная группировка, воюющая против Израиля (признана террористической организацией в США, Канаде, ЕС и Великобритании).

Палестинская группировка ХАМАС также подтвердила гибель своего представителя в Ливане Фатеха Шерифа Абу эль-Амина. Сообщается, что он погиб в ходе обстрела южных территорий Ливана.

В понедельник утром «Хезболла» выпустила по Израилю 35 ракет, большая часть была перехвачена, другие упали в безлюдных местах.

Поток беженцев

По данным министерства здравоохранения Ливана, в ходе авиаудара по объектам «Хезболлы» в долине Бекаа на востоке страны погибли шесть спасателей местной организации «Исламский комитет здравоохранения».

Ливанские власти осудили Израиль, обвинив его в ударах по гражданским целям.

«Враг нанес удар по центру гражданской обороны в населенном пункте Сохмор, в результате чего погибли шесть сотрудников и четверо ранены», — говорится в заявлении ливанского Министерства здравоохранения.

Беженцы из южных районов Ливана живут на улицах
Беженцы из южных районов Ливана живут на улицах Фото: Reuters

Также сообщается, что число жертв воскресного удара по Сидону на юге страны возросло до 45 человек, 70 ранены.

В результате ударов по позициям радикалов, которые, как правило, расположены в жилых кварталах, страдают и мирные жители.

По данным комитета ООН по делам беженцев, с начала израильских авиаударов по Ливану порядка 100 тыс. ливанцев и проживающих в стране сирийцев эвакуировались в соседнюю Сирию.

«И поток не иссякает», — написал в соцсети Х (бывший твиттер) верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди.

Сотни ливанцев с британским гражданством прибывают в аэропорты Лондона. Большинство считает, что вернуться домой они не смогут длительное время.

«Ситуация становится очень напряженной. На самом деле в Ливане нет безопасной зоны. Любой район может быть атакован и поражен», — сказала ливанка Натали Кессервани, приехавшая в Британию в понедельник ​​вместе со своей матерью и детьми.

По словам прилетевших ливанцев, аэропорт Бейрута работает, но число желающих улететь из страны значительно превосходит возможности местных авиалиний, так как многие иностранные компании прекратили полеты.

«Люди спят у ворот аэропорта, перед аэропортом. Я не уверен, почему — может быть, им негде остановиться, или же они просто ждут ближайшего доступного рейса», — сказал один из пассажиров рейса из Бейрута в Лондон.

BBC
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