Компания Tuul Mobility, предлагающая услуги по аренде электросамокатов, пытается выйти из кризиса: не исключен вариант продажи предприятия.
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Tuul в убытках: возможно, компанию придется продать
Руководство Tuul Mobility проинформировало сегодня фондовую биржу, что рассматривает возможность привлечения дополнительных инвестиций, а также полной или частичной продажи компании.
Предприятие в убытках: по состоянию на конец июня этого года собственный капитал Tuul Mobility был отрицательным и составлял -601 273 евро.