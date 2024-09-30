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Tuul в убытках: возможно, компанию придется продать

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Самокаты Tuul.
Самокаты Tuul. Фото: Tuul Mobility

Компания Tuul Mobility, предлагающая услуги по аренде электросамокатов, пытается выйти из кризиса: не исключен вариант продажи предприятия.

Руководство Tuul Mobility проинформировало сегодня фондовую биржу, что рассматривает возможность привлечения дополнительных инвестиций, а также полной или частичной продажи компании.

Предприятие в убытках: по состоянию на конец июня этого года собственный капитал Tuul Mobility был отрицательным и составлял -601 273 евро.

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