Tuul в убытках: возможно, компанию придется продать

Руководство Tuul Mobility проинформировало сегодня фондовую биржу, что рассматривает возможность привлечения дополнительных инвестиций, а также полной или частичной продажи компании.

Предприятие в убытках: по состоянию на конец июня этого года собственный капитал Tuul Mobility был отрицательным и составлял -601 273 евро.