Поезда будут ходить реже? Elron ожидают сокращения

Правительство сократило субсидии на общественный транспорт на следующий год на шесть миллионов евро. Половину из этой суммы, или три миллиона евро, урезали из бюджета железнодорожной компании Elron.

По словам главы Elron Лаури Бетлема, они не получили официального уведомления о сокращении фондов из министерства – новости руководство компании узнает из СМИ.

Помимо запланированного сокращения финансирования, руководству Elron предстоит принять во внимание дополнительные расходы в новом году: к примеру, ожидаемое повышение платы за инфраструктуру составит порядка 1,5 млн евро.

Компенсировать сокращение финансирования лишь за счет повышения цен на билеты и перекройки расписания невозможно, подчеркивает глава Elron.

Еще недавно предполагалось, что новые поезда выйдут на линии с сентября следующего года, однако теперь руководству Elron придется скорректировать свои планы, отмечает Лаури Бетлем.

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