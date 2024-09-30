Россия выделит в 2025 году на войну рекордные 13,5 трлн рублей

Бюджетные расходы России по статье «Национальная оборона» в 2025 году составят, как ожидается, 13,5 трлн рублей, что эквивалентно 6,31% ВВП РФ, сообщило издание The Bell со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Этот законопроект, подготовленный правительством РФ, был внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ в понедельник, 30 сентября.

По подсчетам The Bell, в совокупности на оборону и безопасность в 2025 году придется 41% расходов бюджета РФ, который должен составить 41,5 трлн рублей.

При этом новый проект бюджета предполагает, что в 2026-2027 годах военные расходы РФ начнут сокращаться.

Так, в 2026 году траты на оборону прогнозируются в размере 12,8 трлн рублей, а в 2027 году - в размере 13,1 трлн рублей, отмечается в пояснительной записке.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в следующем году Россия планирует увеличить расходы на оборону более чем на четверть - до 13,2 трлн рублей.

В 2024 году военные расходы РФ превысили 10,7 трлн рублей, впервые превзойдя траты по статье «Социальная политика», к которой относятся выплаты пенсий и пособий.