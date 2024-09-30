Репортаж из Йемена: «Эй, Америка! Мы не боимся твоих ракет!»

Условия жизни в Йемене остаются одними из самых тяжелых в мире. Примерно 21,6 миллиона человек из 33-миллионного населения страны остро нуждаются в гуманитарной помощи.

С 2015 года ВВП на душу населения в Йемене упал на 54%, в результате шесть из десяти граждан сегодня живут в крайней нищете.