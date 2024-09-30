С осени прошлого года йеменское движение «Ансар Аллах», более известное как хуситы, нападает на торговые суда в Красном море и Аденском заливе, блокируя до 15% международной торговли. По словам повстанцев, таким образом они выражают солидарность с палестинцами в секторе Газа и хотят остановить военную операцию Израиля, пишет «Новая Газета – Европа».
Репортаж из Йемена: «Эй, Америка! Мы не боимся твоих ракет!»
И хотя руководство «Ансар Аллах» даже обещало отправить сотни тысяч своих бойцов в Палестину, до дела так и не дошло. Своей активностью хуситы главным образом пытаются укрепить позиции в Йемене, где уже более десяти лет продолжается кровопролитная гражданская война.
Востоковед, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке Руслан Сулейманов побывал в Йемене и своими глазами увидел, как живет одна из самых разделенных стран мира, а также побеседовал с представителем руководства хуситов.
Rus.Postimees публикует репортаж в сокращении. Подробнее читайте на страницах «Новой Газеты – Европа».
«Мы все равно победим!»
Несмотря на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и возросшие риски для руководства хуситов, всё указывает на то, что йеменские повстанцы будут продолжать диверсии в Красном море до тех пор, пока продолжается война в секторе Газа. Но прекращение боевых действий в палестинском анклаве - далеко не главная цель для «Ансар Аллах».
Каждое утро пятницы на подъезде к йеменской столице Сане с юга выстраиваются десятки автомобилей. Сотни жителей страны из северной и центральной частей Йемена устремляются сюда, чтобы поучаствовать в митингах, которые вот уже почти год организует повстанческое движение «Ансар Аллах».
Первый такой митинг состоялся 7 октября прошлого года и, как и все последующие, был посвящен войне между Израилем и ХАМАС, угрожающей перерасти в масштабные вооруженные столкновения сразу нескольких стран Ближнего Востока друг с другом.
Демонстранты несут в руках флаги Йемена, Палестины, портреты погибших главарей ХАМАС, а также плакаты с антизападными и антиизраильскими лозунгами, главный из которых: «Аллах велик! Смерть Америке! Смерть Израилю! Проклятие евреям! Победа ислама!»
Собираясь на центральных площадях столицы Йемена Ат-Тахрир и Ас-Сабиин, местные жители поочередно подходят к «свободному микрофону», чтобы высказать свое резко негативное отношение к происходящему в секторе Газа и раскритиковать действия властей западных стран и Израиля.
«Эй, Америка, мы не боимся твоих ракет! Даже если ты скинешь разом все свои бомбы на Йемен, мы все равно победим!» - громко кричит пожилой седовласый йеменец, на шее которого развевается черно-белая клетчатая куфия, или арафатка - символ палестинского национализма еще с 1930-х годов.
Пираты в борьбе за победу ислама
Движение «Ансар Аллах» возникло в 1990-е на севере Йемена вокруг проповедника Хусейна аль-Хуси и изначально было почти исключительно религиозным. Само название восходит к тексту Корана, где несколько раз упоминается словосочетание «Ансар Аллах», например в 14-м аяте 61-й суры: «О те, которые уверовали! Будьте помощниками Аллаха». Последние два слова на арабском и звучат как «ансар Аллах».
Сегодня хуситы стремятся создать себе образ борцов за национальные интересы Йемена и всего исламского мира, которые противостоят США и Великобритании, а после 7 октября 2023 года и Израилю. По словам лидера хуситов Абдель Малика аль-Хуси, поддержка действий ХАМАС, который вторгся 7 октября на территорию Израиля, убив более 1200 человек и взяв в заложники не менее 200, является «законным религиозным и нравственным долгом» всех мусульман.
С ноября 2023 года хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе торговые суда, которые, как они считают, имеют отношение к Израилю или туда направляются. На практике нападениям подвергаются корабли под флагами Мальты, Панамы, Либерии и других стран, связь которых с Израилем ничем не подтверждена. А в июле 2024 года были атакованы даже два танкера с российскими грузами, хотя прежде хуситы обещали Москве не нападать в Красном море на суда, имеющие отношение к России.
К настоящему моменту боевики «Ансар Аллах» атаковали уже более 80 кораблей, два из них потопив и один захватив. В результате около 15% мировой торговли оказалось парализовано, а цены на транспортировку грузов из Азии в Европу выросли в три раза.
В ответ на пиратские атаки с января нынешнего года США и Великобритания наносят ракетные удары и бомбардируют с воздуха позиции хуситов в Йемене. Однако особых результатов это не приносит. Так, в июне нынешнего года движение «Ансар Аллах» осуществило 16 атак в Красном море и Аденском заливе - больше, чем в любой другой предшествующий месяц.
Уже спустя неделю после начала американо-британской операции президент США Джо Байден признал, что бомбардировки Вашингтона и Лондона «не останавливают хуситов», тем не менее «они будут продолжаться». А в августе командующий Пятым флотом ВМС США вице-адмирал Джордж Уайкофф окончательно констатировал, что Вашингтону не удалось пресечь нападения хуситов на суда в Красном море.
Разделенный Йемен
В настоящее время Йемен в буквальном смысле разделен между тремя политическими силами - уже много лет страна живет в ситуации тяжелой гражданской войны, в которой хуситы представляют одну из противоборствующих группировок.
Международно признанные власти Йемена формально контролируют большую часть территории страны (примерно две трети), но при этом сами находятся за ее пределами. Это связано с тем, что временная столица Йемена Аден сейчас занята другой силой - сепаратистами из Южного Переходного Совета (ЮПС), выступающими за возрождение когда-то существовавшего здесь социалистического государства Народной Демократической Республики Йемен. Формально представители ЮПС действуют в союзе с законными властями и даже составляют половину международно признанного правительства Йемена, но при этом не готовы отказаться от идеи независимости.
Хуситы - или, иначе говоря, движение «Ансар Аллах» - контролируют примерно треть территории Йемена, на которой при этом проживает до 70% 33-миллионного населения страны. С 2016 года в подконтрольной хуситам Сане действует свой кабинет министров, официально называющий себя Правительство национального спасения Йемена. В темное время суток город, как и другие территории, удерживаемые «Ансар Аллах», озаряется темно-зелеными огнями - одним из отличительных знаков движения.
Сегодня хуситы единолично управляют несколькими провинциями на северо-западе страны, несмотря на наличие формального союза с бывшей правящей партией «Всеобщий народный конгресс», а также с шейхами ряда племен на севере Йемена. Во всех административных органах, включая офисы губернаторов и муниципальных властей, есть представители «Ансар Аллах», за которыми закреплен официальный статус - «мушрифун» (заведующий).
Условия жизни в Йемене остаются одними из самых тяжелых в мире. Примерно 21,6 миллиона человек из 33-миллионного населения страны остро нуждаются в гуманитарной помощи.
С 2015 года ВВП на душу населения в Йемене упал на 54%, в результате шесть из десяти граждан сегодня живут в крайней нищете.
В провинциях, подконтрольных «Ансар Аллах», в последние годы часто фиксируются перебои с выплатами зарплат и переход к экономике бартерного типа. Среди прочего это отражается на резких перепадах цен на потребительские товары. Так, если в 2022 году на этих территориях инфляция увеличилась на 21,6%, то в 2023 году была зафиксирована уже дефляция на уровне 11,8%.
Из-за разногласий с международно признанными властями Йемена в минувшем году хуситы отказались экспортировать нефть через подконтрольный им порт Ходейда. В результате нефтяной сектор Йемена в 2023 году сократился на 67%, а добыча сырой нефти упала с 38 тыс. до 17 тыс. баррелей в сутки. Это еще больше сузило возможности для поддержания экономики, в том числе в регионах, занятых хуситами.
В последние годы на территориях, захваченных хуситами, не раз проходили протесты против снижения уровня жизни, но хуситы их жестоко подавляли.
Пожар новой большой войны
Изначально, решив бороться с пиратскими вылазками хуситов в Красном море, Белый дом рассчитывал на то, что ему удастся собрать вокруг себя широкую коалицию. Но за исключением Великобритании к ударам по позициям хуситов в Йемене никто не присоединился. Более того, операция Вашингтона и Лондона под названием «Страж процветания» вызвала критику среди стран-членов НАТО. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американцев и британцев в том, что они хотят превратить Красное море в «море крови».
Об опасности региональной эскалации в результате американо-британских атак периодически предупреждают и в ООН, указывая, в частности, на жертвы среди гражданского населения. Сами хуситы время от времени сообщают о десятках погибших в результате ракетных и авиаударов США и Великобритании по Йемену, но эти данные трудно подтвердить по независимым источникам.
Рассуждая о целях диверсий хуситов в Красном море, представитель «Ансар Аллах» подчеркивает, что многие из них уже достигнуты. «Йемен стремится затруднить сионистскому образованию возможность блокады жителей сектора Газа, а также усложнить деятельность всех компаний, которые с сионистским образованием взаимодействуют. В этом смысле мы уже видим, как многие крупные компании избегают того, чтобы их корабли заходили в израильские порты», - говорит аль-Бухейти.
В свою очередь международно признанные власти Йемена и остальные участники политического процесса не видят смысла в диалоге с хуситами. Так, представитель сепаратистского ЮПС Салем Сабет аль-Авлаки считает, что проблема «Ансар Аллах» вышла уже далеко за пределы Йемена.
«Акты пиратства хуситов в Красном море, а также в Аравийском море больше не являются локальной и внутренней проблемой. Теперь это угроза для всего мира», - резюмирует он.
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