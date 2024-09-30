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Большое шоу На фестивале конного спорта в Таллинне выступят наездники из 12 стран

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Международный фестиваль конного спорта проходит в Таллинне, начиная с 2002 года.
Международный фестиваль конного спорта проходит в Таллинне, начиная с 2002 года. Фото: Anett Jaadla

В этом году организаторы Таллиннского международного фестиваля конного спорта (Tallinn International Horse Show), который пройдет на Unibet Arena в эти выходные, обещают представить зрителям соревнования и развлекательную программу самого высокого уровня.

Всего в течение трех дней в ходе Tallinn International Horse Show свое мастерство продемонстрируют 147 спортсменов из 12 стран, которые будут соревноваться на 230 лошадях.

В этом году на Таллиннском международном фестивале конного спорта будет представлено несколько спортсменов олимпийского уровня, регулярно участвующих в международных элитных соревнованиях.

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