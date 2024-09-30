Большое шоу На фестивале конного спорта в Таллинне выступят наездники из 12 стран

Международный фестиваль конного спорта проходит в Таллинне, начиная с 2002 года.

В этом году организаторы Таллиннского международного фестиваля конного спорта (Tallinn International Horse Show), который пройдет на Unibet Arena в эти выходные, обещают представить зрителям соревнования и развлекательную программу самого высокого уровня.