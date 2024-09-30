Средь бела дня в Пярну загорелась квартира – полиция предполагает поджог

В 12:19 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Тулика, 14, в Пярну.

Горела дверь квартиры снаружи и матрасы в жилых комнатах. К счастью, в квартире не было людей.

Спасатели вынесли из гостиной два горящих матраса и потушили их. Лестничная клетка и квартира проветривались приточным вентилятором.

Точные обстоятельства инцидента полиция и прокуратура выяснят в ходе уголовного производства – правоохранительные органы предполагают поджог.

За поджог чужого или собственного имущества, если это повлекло угрозу жизни или здоровью человека, виновнику грозит денежный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.