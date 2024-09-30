Ураган «Хелен» ударил по Северной Каролине, на юго-востоке США погибли по меньшей мере 116 человек

Ранее ураган «Хелен» обрушился на Флориду, а затем направился в сторону Джорджии, обеих Каролин, и штатов Теннесси и Вирджиния.

Президент США Джо Байден подтвердил данные о 100 погибших и примерно 600 пропавших в результате удара стихии. Он пообещал на этой неделе посетить Северную Каролину, чтобы лично посмотреть на последствия урагана, и сделать все возможное для помощи пострадавшим.

Ситуацию в регионе Байден описал так: «Уничтожены целые жилые районы, люди ждут новостей о своих близких, они не знают, все ли с ними в порядке, потому что не работает мобильная связь. Очень многие там не понимают, смогут ли они когда-нибудь вернуться домой — и есть ли еще эти дома».

Больше всего от урагана пострадали горные районы штата Северная Каролина, где потоки воды смывали мосты и здания, разрушенными оказались целые деревни, а популярный у туристов город Ашвилл с населением около 95 тыс. человек оказался отрезан от внешнего мира.

Пока известно о по меньшей мере 46 погибших в Северной Каролине, а в соседней Южной Каролине число погибших составило 27 человек, передает CBS News — партнер Би-би-си в США.

Сотрудники экстренных служб пытаются добраться до пострадавших населенных пунктов, однако спасательная операция осложняется тем, что проехать по многим дорогам пока невозможно. Поэтому ожидается, что число жертв стихийного бедствия возрастет.

Разрушения в Северной Каролине Фото: Reuters