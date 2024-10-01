В Валенсии (Испания) прошел последний в этом году этап чемпионата Европы класса TCR по кузовным гонкам.
Сборная Эстонии по автоспорту стала чемпионом Европы
Последние две гонки сезона оказались очень успешными для эстонской команды ALM Honda Racing.
Командный титул чемпионов Европы был завоеван уже в предпоследнем соревновании. Рубен Вольт, который входит в состав эстонской команды, также поставил красивую точку и в своем сезоне, заняв второе место во второй гонке и четвертое в общем зачете.
В этом году ALM Honda Racing выступала с тремя гонщиками. Помимо Вольта, в состав команды входили аргентинский гонщик Игнасио Монтенегро и венгр Левенте Лошончи. Вольт был самым быстрым в первой части квалификации. Во второй половине гонки на время, определяющей окончательный стартовый порядок, эстонец финишировал шестым.
«Главной целью гонок, которые прошли на выходных, было помочь товарищу по команде Игнасио, у которого была возможность побороться за титул. В первой квалификации я должен был проехать круг за определенное время, но произошла небольшая путаница, и я оказался быстрее. Во второй квалификации в идеале я должен был финишировать вторым, но был слишком осторожен, и оказался шестым», - прокомментировал Вольт.
Первую гонку омрачила авария в финальной части, в результате которой он получил 30-секундный штраф. Тем не менее, благодаря уверенному второму место Монтенегро, команда обеспечила себе титул чемпионов Европы.
«Этот сезон сложился для нас хорошо. Это прекрасное чувство – стать сильнейшими в Европе. Этот титул показывает, насколько мы сильны как команда. Я хотел бы поблагодарить всех членов команды, инженеров, механиков, гонщиков, JAS Honda Racing и всех, кто поддерживал нас как на месте, так и дома. Этот титул – титул каждого из нас. Большое спасибо всем за их вклад», - сказал руководитель команды ALM Honda Racing Мартин Лаур.
В индивидуальном зачете чемпионом Европы стал Франко Джиролами. За ним следовали Орельен Конт и Монтенегро, которому не повезло в последней гонке. Третий пилот ALM Honda Racing Левенте Лошончи занял шестое место в общем зачете.