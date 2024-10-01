Сборная Эстонии по автоспорту стала чемпионом Европы

Последние две гонки сезона оказались очень успешными для эстонской команды ALM Honda Racing.

Командный титул чемпионов Европы был завоеван уже в предпоследнем соревновании. Рубен Вольт, который входит в состав эстонской команды, также поставил красивую точку и в своем сезоне, заняв второе место во второй гонке и четвертое в общем зачете.

В этом году ALM Honda Racing выступала с тремя гонщиками. Помимо Вольта, в состав команды входили аргентинский гонщик Игнасио Монтенегро и венгр Левенте Лошончи. Вольт был самым быстрым в первой части квалификации. Во второй половине гонки на время, определяющей окончательный стартовый порядок, эстонец финишировал шестым.

«Главной целью гонок, которые прошли на выходных, было помочь товарищу по команде Игнасио, у которого была возможность побороться за титул. В первой квалификации я должен был проехать круг за определенное время, но произошла небольшая путаница, и я оказался быстрее. Во второй квалификации в идеале я должен был финишировать вторым, но был слишком осторожен, и оказался шестым», - прокомментировал Вольт.

Первую гонку омрачила авария в финальной части, в результате которой он получил 30-секундный штраф. Тем не менее, благодаря уверенному второму место Монтенегро, команда обеспечила себе титул чемпионов Европы.

«Этот сезон сложился для нас хорошо. Это прекрасное чувство – стать сильнейшими в Европе. Этот титул показывает, насколько мы сильны как команда. Я хотел бы поблагодарить всех членов команды, инженеров, механиков, гонщиков, JAS Honda Racing и всех, кто поддерживал нас как на месте, так и дома. Этот титул – титул каждого из нас. Большое спасибо всем за их вклад», - сказал руководитель команды ALM Honda Racing Мартин Лаур.

В индивидуальном зачете чемпионом Европы стал Франко Джиролами. За ним следовали Орельен Конт и Монтенегро, которому не повезло в последней гонке. Третий пилот ALM Honda Racing Левенте Лошончи занял шестое место в общем зачете.