Израиль начал сухопутную операцию в Ливане

В заявлении указано, что ВВС Израиля и артиллерия ЦАХАЛ поддерживают наземные силы израильской армии, нанося точные удары по военным целям в этой зоне. Операция под названием «Северные стрелы» будет продолжаться в соответствии с оценкой текущей ситуации и идти параллельно с боями в секторе Газа и других областях, подчеркивают в ЦАХАЛ.

О том, что израильские танки уже находятся в районе поселка Рмейш, вечером в понедельник сообщили арабские телеканалы Al Arabiya и Al Hadath. До этого поступали сообщения, что израильская бронетехника под прикрытием артиллерии и авиации вошла в приграничные районы Ливана.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ официально объявил о создании на севере Израиля - в районе населенных пунктов Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади - закрытой военной зоны. Почти одновременно с этим стало известно, что подразделения армии Ливана оставили свои позиции на юге страны и отошли на пять километров вглубь.