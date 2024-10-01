Десятки тысяч жителей Эстонии должны вернуть государству почти 80 миллионов евро

Как подсчитали в Налогово-таможенном департаменте, приблизительно 75 900 человек должны доплатить почти 75,2 миллиона евро подоходного налога на основании их деклараций о доходах за прошлый год.

Примерно 77 900 юридических и физических лиц должны уплатить вторую часть земельного налога в сумме 24,4 миллиона евро, которая в полном объеме поступит в бюджеты местных самоуправлений.

Земельный налог уплачивается двумя частями, если его сумма превышает 64 евро в пределах одного самоуправления. Срок уплаты его первой части наступил 1 апреля, когда необходимо было перевести половину от суммы, но не менее 64 евро. Остаток от всего земельного налога нужно уплатить до 1 октября.

Налогово-таможенный департамент также напомнил, что по вопросам, связанным с налогообложением земли, необходимо обращаться в то местное самоуправление, где находится земля.

Местные самоуправления вводят с 1 октября 2024 новые ставки земельного налога на 2025 год, с которыми можно будет ознакомиться на домашней странице Налогово-таможенного департамента.