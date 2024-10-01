Боррель: из-за Венгрии в ЕС нет единства по помощи Украине

Правительство Украины резко раскритиковало эту инициативу Китая и Бразилии, заявив, что так называемая «формула мира» Владимира Зеленского является «единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру».

Боррель о разрушении РФ энергетической инфраструктуры Украины

Говоря о необходимости продолжать поддержку Украины, Жозеп Боррель 30 сентября указал на массивные проблемы с энергоснабжением, с которыми эта страна столкнулась в преддверии зимнего периода из-за российских атак.

«В настоящее время украинцы сталкиваются с ежедневной нехваткой электроэнергии в течение 8-12 часов, и, по данным ООН, предстоящей зимой они могут оказаться без электричества до 20 часов в день. Через несколько недель в Украине может возникнуть чрезвычайная ситуация, в результате которой еще больше украинцев будут вынуждены покинуть свои дома и свою страну», - предупредил глава европейской дипломатии в своем блоге.

«Путин пытается сломить хребет сопротивления Украины и подорвать моральный дух населения. Он пытается добиться через энергетический коллапс того, чего не может добиться на поле боя», - считает Боррель.

По его данным, ЕС в целом, а также его государства-члены уже предоставили 400 млн из 629 млн евро в Фонде энергетической поддержки Украины (Ukraine Energy Support Fund), финансирующего ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры, а также поставку трансформаторов и мобильных газовых турбин для производства электроэнергии в Украине.