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За неделю временную защиту в Эстонии запросили почти 200 украинских беженцев

Редактор: rus.postimees.ee
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Беженцы. Снимок иллюстративный.
Беженцы. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовал 191 военный беженец из Украины, пишет Rus.ERR.

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 10,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 29 сентября в Эстонии временная защита распространяется на 34 174 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 22 гражданина Украины запросили у Эстонии международную защиту.

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