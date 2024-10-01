В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовал 191 военный беженец из Украины, пишет Rus.ERR.
За неделю временную защиту в Эстонии запросили почти 200 украинских беженцев
По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 10,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
По состоянию на 29 сентября в Эстонии временная защита распространяется на 34 174 военных беженцев.
Также на прошлой неделе 22 гражданина Украины запросили у Эстонии международную защиту.