За неделю временную защиту в Эстонии запросили почти 200 украинских беженцев

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 10,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 29 сентября в Эстонии временная защита распространяется на 34 174 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 22 гражданина Украины запросили у Эстонии международную защиту.