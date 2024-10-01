С сегодняшнего дня у многих жителей Эстонии вырастут счета за электроэнергию

Компания объяснила рост тарифов увеличением потребности в средствах на инвестиции и обслуживание электросетей, а также подорожанием работ и материалов из-за инфляции.

Повышение цен, согласованное с Департаментом конкуренции, также будет включать в себя ежемесячную плату за обслуживание для всех пакетов, в которые еще не была включена такая плата.

По сообщению Elektrilevi, ежемесячная плата будет покрывать расходы, необходимые для поддержания и обновления электросети. Для квартир ежемесячная плата обычно одинакова, а для частных домов и малых предприятий зависит от размера предохранителя в точке подключения.