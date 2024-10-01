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Детей пристроили по блату? Директору столичной школы сделано предупреждение

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Директор Гимназии Густава Адольфа Хенрик Салум.
Директор Гимназии Густава Адольфа Хенрик Салум. Фото: Remo Tõnismäe

В сотрудничестве с городской юридической службой и внутренним контролем Таллиннского департамента образования было установлено, что в августе этого года, помимо зачисленных Таллиннским департаментом образования первоклассников, в Гимназию Густава Адольфа дополнительно были приняты пять детей, родители которых работают в школе учителями.

«Эти дети не имеют места жительства в непосредственной близости от школы, а Гимназия Густава Адольфа не обозначена как школа по месту их жительства», - сказал Postimees руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду.

Рунду отметил, что таким образом директор школы нарушил постановление №132 «Условия и порядок назначения в муниципальную школу по месту жительства» Таллиннской городской управы и условия приема в Гимназию Густава Адольфа. «Директор признал ошибку и 17 сентября ему было сделано предупреждение о нарушении должностных обязанностей», - заявил Рунду.

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