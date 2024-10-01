Детей пристроили по блату? Директору столичной школы сделано предупреждение

В сотрудничестве с городской юридической службой и внутренним контролем Таллиннского департамента образования было установлено, что в августе этого года, помимо зачисленных Таллиннским департаментом образования первоклассников, в Гимназию Густава Адольфа дополнительно были приняты пять детей, родители которых работают в школе учителями.