Представитель правительства в Ида-Вирумаа покинул свой пост

По словам министра сельского хозяйства и регионального развития Пирет Хартман, целью создания института регионального представителя правительства было содействие улучшению социально-экономического положения Ида-Вирумаа и увеличение присутствия государства в уезде. По словам министра, главным ожиданием правительства от представителя было содействие запуску предпринимательских мер Фонда справедливого перехода. Яанус Пурга успешно оправдал это ожидание.

«Помимо богатых возможностей в Ида-Вирумаа есть и проблемы, с которыми помимо местных жителей должно помочь справиться и государство. В рамках Фонда справедливого перехода также были созданы необходимые и расширяющие возможности ресурсы, которые к настоящему моменту реализованы. Яанус Пурга хорошо выполнил свою роль представителя правительства», - сказала Хартман.

Яанус Пурга также подтвердил, что обязанности, возложенные на него при вступлении в должность, на данный момент в значительной степени выполнены, осталось дождаться успешного старта проектов и положительного влияния на регион.

«Работа по реализации предпринимательских мер Фонда справедливого перехода на сегодняшний день завершена; раунд заявок на крупные инвестиции был заполнен и перевыполнен в июле, мера для малого и среднего бизнеса закрылась 2 сентября. На этом обещанная работа во многом закончилась, и в сентябре я завершил текущую деятельность. В будущем уезд и государство должны вместе решить, что можно сделать для Ида-Вирумаа, помимо Фонда справедливого перехода. Я обязательно буду пытаться способствовать развитию региона, насколько смогу, и в будущем, уже на других должностях», - прокомментировал Пурга.

Пурга признал, что ему как человеку, пришедшему на эту должность из бизнеса, иногда было трудно привыкнуть к организации работы государственной службы, но сотрудничество с Пирет Хартман, Мадисом Калласом, другими министерствами, уездными муниципалитетами и компаниями прошло гладко и эффективно.

Яанус Пурга - бывший член правления VKG и один из основателей и руководителей SA Rohetiiger.

Представитель правительства в Ида-Вирумаа приступил к работе 16 октября 2023 года, его последним рабочим день днем было 30 сентября.