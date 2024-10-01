«Новые территории» сжирают госбюджет, список «правильных» для воспитания фильмов и новые основания для ядерного удара. Обзор событий в РФ

Министерство просвещения России представило список фильмов, рекомендованных к семейному просмотру. Список из 191 картины был представлен на минувшей неделе в российской Общественной палате.

«Неуловимые мстители» и «Девчата» для школьников

Как сообщила директор департамента госполитики в сфере воспитания ведомства Наталья Агре, все их усилия по правильному воспитанию молодежи «разбиваются о современные фильмы и сериалы». А потому, видимо, эти «современные фильмы» нужно заменить максимально несовременными.

В итоговом списке оказалось только два фильма, снятых в 2020-е годы. Зато 108 - а это больше половины) - вышли до 1970 года, то есть с момента их выхода на экраны прошло уже более полувека.

Например, для учеников 5-6 классов к просмотру рекомендованы «Неуловимые мстители» (1966 года) и «Тимур и его команда» (1940 года). Ученикам 7-9 классов предписано смотреть «Броненосец "Потемкин"» (1925 года), «Андрей Рублев» (1966 года), а из современного - «28 панфиловцев» (2016 года), «Подольские курсанты» (2020 года) и «Нахимовцы» (2022 года).

Даже киноманом быть не нужно, чтобы догадаться, о чем эти современные фильмы и почему они попали в этот список. Наконец, в старшей школе предлагается смотреть «Заставу Ильича» (1964 года), «Девчата» (1962 года), «Летят журавли» (1957 года) и даже один из шедевров сталинской пропаганды, фильм «Петр Первый» 1937 года выпуска.

Единственной современной картиной, которая, по мнению Министерства просвещения, пригодна для старшеклассников, является фильм «Русский бунт», снятый в 1999 году по мотивам пушкинской «Капитанской дочки».