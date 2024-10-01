Министерство просвещения России подготовило одобренный перечень фильмов, которые должны формировать у школьников «правильные ценности». Большинство фильмов очень старые. «Новые регионы», то есть оккупированные территории, стали новой бюджетной дырой стоимостью в триллион рублей в год. РФ собирается отвечать ядерными ударами на прилеты беспилотников. Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
«Новые территории» сжирают госбюджет, список «правильных» для воспитания фильмов и новые основания для ядерного удара. Обзор событий в РФ
Министерство просвещения России представило список фильмов, рекомендованных к семейному просмотру. Список из 191 картины был представлен на минувшей неделе в российской Общественной палате.
«Неуловимые мстители» и «Девчата» для школьников
Как сообщила директор департамента госполитики в сфере воспитания ведомства Наталья Агре, все их усилия по правильному воспитанию молодежи «разбиваются о современные фильмы и сериалы». А потому, видимо, эти «современные фильмы» нужно заменить максимально несовременными.
В итоговом списке оказалось только два фильма, снятых в 2020-е годы. Зато 108 - а это больше половины) - вышли до 1970 года, то есть с момента их выхода на экраны прошло уже более полувека.
Например, для учеников 5-6 классов к просмотру рекомендованы «Неуловимые мстители» (1966 года) и «Тимур и его команда» (1940 года). Ученикам 7-9 классов предписано смотреть «Броненосец "Потемкин"» (1925 года), «Андрей Рублев» (1966 года), а из современного - «28 панфиловцев» (2016 года), «Подольские курсанты» (2020 года) и «Нахимовцы» (2022 года).
Даже киноманом быть не нужно, чтобы догадаться, о чем эти современные фильмы и почему они попали в этот список. Наконец, в старшей школе предлагается смотреть «Заставу Ильича» (1964 года), «Девчата» (1962 года), «Летят журавли» (1957 года) и даже один из шедевров сталинской пропаганды, фильм «Петр Первый» 1937 года выпуска.
Единственной современной картиной, которая, по мнению Министерства просвещения, пригодна для старшеклассников, является фильм «Русский бунт», снятый в 1999 году по мотивам пушкинской «Капитанской дочки».
Это уже не первая инициатива Минпроса в деле регламентации жизни российских школьников. Так, летом министр Сергей Кравцов анонсировал выход методички «День за днем», в которой будет прописаны рекомендации по воспитанию детей от 0 до 18 лет.
Неизвестно, будет ли там обозначен обязательный просмотр «Девчат» или «Неуловимых мстителей», но стремление зацементировать все советское в современной России российское правительство уже даже не пытается скрыть.
Новая черная дыра для российского бюджета
Затраты на восстановление «новых регионов» (так в России называют аннексированные украинские Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области) в российском бюджете на 2025 год в 22 раза превысят расходы на развитие Северного Кавказа.
То, что раньше казалось раем для коррумпированных элит северокавказских республик, с лихвой преодолено на оккупированных украинских территориях. Только по собственной отдельной статье в бюджете на «новые территории» в 2025 году планируют потратить 350 миллиардов рублей. Это примерно столько же, сколько на весь нацпроект «Здравоохранение» в том же году.
Но и эта сумма - только вершина айсберга. В «новые территории» заливаются финансы по линии отдельных министерств и ведомств (например, на восстановление разрушенных университетов - по линии Минобрнауки России), а также из бюджетов российских регионов.
Каждый регион имеет на оккупированных территориях так называемые «подшефные районы». По некоторым оценкам, реальная сумма общих затрат, предназначенных для оккупированных территорий – около 1 триллиона рублей. Деньги обещают найти, в том числе, за счет повышения налогов для россиян и бизнеса.
В том, что восстанавливать разрушенную в ходе российской агрессии инфраструктуру необходимо за счет россиян, нет никаких сомнений. Другое дело - сколько из этих денег пойдет на реальные дела, а сколько осядет в карманах чиновников. Те, кто видел дворцы глав северокавказских республик и их чиновников, точно знает, что до реальных дел не дойдет почти ничего.
Снова достали ядерную дубину
Владимир Путин на заседании Совбеза России сообщил о планах внести в доктрину ядерного сдерживания России несколько важных изменений. Прежде всего в отношении военных угроз, на которые Россия отныне собирается отвечать ядерными ударами.
Отвечать она теоретически собирается теперь много на что. Например, «агрессия со стороны неядерного государства с участием или поддержкой ядерного государства» теперь будет считаться совместным нападением. Тут даже между строк читать не нужно: ясно как день, что речь идет об Украине и странах НАТО.
Ядерными ударами Россия также собирается отвечать на массовые атаки «средств воздушно-космического нападения», включая, по словам Путина, и беспилотники. Ядерными бомбами обещают закидать и того, кто совершит даже неядерную агрессию в отношении Беларуси, если это «создает критическую угрозу суверенитету» страны.
Четких критериев «критической угрозы», впрочем, не приводится, хотя мы все помним, как Александр Лукашенко демонстрировал карту, согласно которой на Беларусь готовилось нападение сразу с четырех сторон.
Это сообщение предельно понятное: Путин в очередной раз (по меньшей мере, третий) за время этой войны обращается к своему любимому ядерному шантажу. На этот раз, обещая ударить из пушки по воробьям, то есть, ядерной бомбой по беспилотникам.
Понятно, что они изрядно досаждают российскому режиму, прилетая то здесь, то там на аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и оборонные предприятия. И вроде бы после всех предыдущих подобных обещаний к очередному ядерному шантажу нужно отнестись с изрядным чувством юмора (или скепсиса – в зависимости от уровня тревожности наблюдателя).
Однако же с режимом, который развязал самую кровавую войну в современной Европе, отчего-то так не получается. Вроде и не верится, и вроде предыдущие разы не срабатывало, а все равно некомфортно - ожидать от них ведь и правда можно чего угодно и когда угодно.