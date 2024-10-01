«Нарва Транс» уволил игрока, ударившего соперника кулаком в лицо

«Футбольный клуб "Нарва Транс" приносит извинения футбольному клубу "Пярну" за инцидент, произошедший в матче Первой лиги «B». Наш клуб считает недопустимым такое поведение игрока Важи Немсадзе. Сегодня контракт с грузинским полузащитником расторгнут», - говорится во вчерашнем пресс-релизе клуба.

Немсадзе провел 17 матчей Премиум-лиги, 10 раз выходил на поле в составе U21. В последнем из них, матче Премьер-лиги «B» против Пярнуского футбольного клуба (PJK), произошли судьбоносные события.

Финал матча, который пярнусцы выиграли со счетом 1:0, получился жарким.

«Но окончательно ситуация вышла из-под контроля только после финального свистка - игроки Пярну обвинили Немсадзе в том, что он плюнул в полузащитника PJK Каспара Каскла. Немсадзе получил красную карточку, Оскара Пулстя, вступившего в конфликт со стороны Пярну, был наказан желтой карточкой», - пишет Soccernet.ee.

«В коридоре перед раздевалками Немсадзе после словесной перепалки неожиданно напал на Пулстя и сильно ударил его по лицу».

Пулсть подал заявление в полицию, Эстонский футбольный союз начал дисциплинарное расследование.