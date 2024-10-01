Совет ректоров встретился с правлением Эстонского союза студенческих представительств (EÜL), чтобы обсудить обещания государства по финансированию высшего образования и фактическую суть проекта государственного бюджета.
Для подписчиков
Совет ректоров: обещанная дополнительная поддержка высшего образования урезается на семь процентов
Перевод: Павел Соболев
По словам председателя Совета ректоров Тийта Ланда, и ректоры, и EÜL понимают, что страна находится в бюджетном и экономическом кризисе, но, тем не менее, очень большое урезание финансирования в сфере высшего образования сомнительно, особенно в ситуации, когда никакие долгосрочные решения на будущее не были согласованы.