Студия Postimees: в НАТО заговорили о вступлении Украины в альянс до возвращения всех оккупированных земель, реально ли это?

- О том, что «План победы Украины» будет представлен украинцам без некоторых закрытых деталей, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что иначе эти детали узнал бы и враг. За несколько дней до этого Владимир Зеленский сказал, что, возможно, первыми узнают о разрешении на применение дальнобойного западного оружия люди на российских военных объектах. Исходя из этих заявлений, можно ли предположить, что о важных политических решениях по усилению военных возможностей Украины мы узнаем не из уст западных или украинских лидеров, что говорить будут ракеты?

- Американский телеканал Fox News несколько дней назал показал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором тот говорит, что Дональд Трамп во время их встречи 27 сентября дал ему очень прямую информацию, что он будет на стороне Украины, если выиграет выборы. Мы не можем знать, что на самом деле говорил Трамп Зеленскому, но насколько вероятно, что не слишком благожелательная позиция Трампа по отношению к Украине сейчас - это только лишь желание быть контрастом по отношению к Джо Байдену и Камале Харрис, а планы на будущее у него именно такие, как обрисовал Зеленский?

- Очень ли плохим сигналом для Украины становится успешное выступление на общих выборах в Австрии и на региональных выборах в Германии сил, не являющихся сторонниками ни санкционного давления на Россию, ни поддержки Украины? Насколько тревожна эта тенденция очень правого крена в политических предпочтениях европейцев? Не случится ли такого, что в Европе будут не отдельные страны, занимающие близкую к нейтральной позицию в отношении войны, а целый лагерь таких стран, причем представляющих не только Центральную и Восточную, но и Западную Европу?

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