Томас Ермалавичус: часть западных политиков видит в принятии Украины в НАТО способ мгновенно остановить войну

Опять же, скандинавские правые ультраконсервативные партии настроены весьма проукраински. И ведь еще важно, что проблема есть не только на крайне правой, но и на крайне левой стороне спектра. Достаточно послушать высказывания Меланшона во Франции или Сары Вагенкнехт в Германии. Они по существу не отличаются от высказываний праворадикальных политиков.

Это принято называть эффектом подковы, когда крайне правые и крайне левые в итоге почти сходятся в одной точке. И сейчас они сходятся в таких темах, как Украина и иммиграция.

- Ядерный шантаж России в последние месяцы явно стал терять эффективность, кому же Кремль уже целую неделю адресует по большей части абсурдные, непоследовательные послания о корректировке своей ядерной доктрины? Подбадривается аудитория внутри России, или Путин надеется, что такая риторика - это средство влиять на избирателей в тех же Германии или Австрии?

- Я думаю, что целевых аудиторий много. И внутренняя, и внешняя, но главным образом это отражает то, что в Кремле понимают, что в конвенциональной войне у России все на самом деле идет не так хорошо, как она пытается изобразить. В Кремле видят риски, опасаются каких-то конкретных шагов со стороны Запада, и они пытаются сдерживать или запугивать Запад таким своим ядерным шантажом.

Фрагмент передачи. Фото: Ээро Вабамяги