Покинувший на этой неделе пост генсека НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Украина может вступить в альянс до возвращения всех оккупированных земель, новый генсек Марк Рютте подтвердил, что поддержка Киева остается главным приоритетом НАТО. О том, почему именно сейчас возникли разговоры о возможных новых условиях для вступления Украины в НАТО, может ли это быть реакцией на «План победы Зеленского», и обо многом другом в студии Postimees порассуждал руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичус.
Томас Ермалавичус: часть западных политиков видит в принятии Украины в НАТО способ мгновенно остановить войну
Выдержки из беседы:
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что «План победы Украины» будет представлен украинцам без некоторых деталей, которые не должен услышать враг. Владимир Зеленский сказал, что, возможно, первыми узнают о разрешении на применение дальнобойного западного оружия люди на российских военных объектах. Можно ли предположить, что о важных политических решениях по усилению военных возможностей Украины мы узнаем не из уст западных или украинских лидеров, что говорить будут ракеты?
- И да, и нет. На самом деле, ведь многие из таких стратегий являются засекреченными. Недавно, в начале сентября, администрация Байдена тоже представила Конгрессу свою стратегию в отношении этой войны, и этот документ был полностью засекречен. Мы не знаем деталей о том, что там написано.
У некоторых стран их политика просто предусматривает практику, согласно которой не разглашается, какая помощь предоставляется. Например, такой страной является Финляндия.
Ну и, конечно, тут могут быть просто определенные соображения. Ведь если мы хотим создать эффект сюрприза, шока, то заранее транслировать такие вещи не слишком разумно.
И у американцев есть какие-то свои соображения. Наверное, они не хотят дополнительно играть на руку избирательной кампании Трампа, активно сопротивляющегося, так сказать, любой эскалации и наращиванию помощи Украине.
С другой стороны, есть большой нажим и прессинг, потому что ожидания очень большие по этому поводу, и у кого-то может появиться желание просто попиариться еще до того, как решения будут осуществляться.
Но лично я настроен скептически, я не думаю, что эта администрация Байдена сможет преодолеть свои страхи и осторожность и принять такое решение. Полагаю, для таких решений должны произойти серьезные политические изменения.
- Очень ли плохим сигналом для Украины выглядит успешное выступление на общих выборах в Австрии и на региональных выборах в Германии сил, не являющихся сторонниками ни санкционного давления на Россию, ни поддержки Украины? Насколько опасна эта тенденция очень правого крена в политических предпочтениях европейцев? Не случится ли такого, что в Европе будут не отдельные страны, занимающие близкую к нейтральной позицию в отношении войны, а целый лагерь таких стран?
- При осуществлении внешней политики и политики безопасности Евросоюза есть возможность применения права вето любой страной, так что, например, если правительство Австрии начнут формировать победители выборов, то риск паралича, угроза подрыва консенсуса повысятся. Работа Каи Каллас станет немного труднее.
В этом случае добавилась бы одна страна, с которой нужно будет вести закулисные ночные переговоры, очень долгие, по поводу каждого изменения. И каждого решения относительно этой войны.
Но, с другой стороны, ведь не все эти праворадикальные силы настроены против Украины. Посмотрите на Италию. Джорджа Мелони со своей позицией стала очень неприятным сюрпризом для Путина, равно как и то, как она держит в кулаке Маттео Сальвини и других партнеров по коалиции.
Опять же, скандинавские правые ультраконсервативные партии настроены весьма проукраински. И ведь еще важно, что проблема есть не только на крайне правой, но и на крайне левой стороне спектра. Достаточно послушать высказывания Меланшона во Франции или Сары Вагенкнехт в Германии. Они по существу не отличаются от высказываний праворадикальных политиков.
Это принято называть эффектом подковы, когда крайне правые и крайне левые в итоге почти сходятся в одной точке. И сейчас они сходятся в таких темах, как Украина и иммиграция.
- Ядерный шантаж России в последние месяцы явно стал терять эффективность, кому же Кремль уже целую неделю адресует по большей части абсурдные, непоследовательные послания о корректировке своей ядерной доктрины? Подбадривается аудитория внутри России, или Путин надеется, что такая риторика - это средство влиять на избирателей в тех же Германии или Австрии?
- Я думаю, что целевых аудиторий много. И внутренняя, и внешняя, но главным образом это отражает то, что в Кремле понимают, что в конвенциональной войне у России все на самом деле идет не так хорошо, как она пытается изобразить. В Кремле видят риски, опасаются каких-то конкретных шагов со стороны Запада, и они пытаются сдерживать или запугивать Запад таким своим ядерным шантажом.
И все-таки даже у тех политиков на Западе, на которых этот шантаж перестал действовать эффективно, все равно в голове остаются опасения, ну а вдруг Путин там может что-то предпринять. Но в основном это нацелено, я бы сказал, на слабонервные элементы на Западе, на тех, кто не понимает, какую игру играет Кремль. Ведь практических же шагов нету. Все остается на уровне риторики.
Доктрины переписываются, но никаких индикаций того, что Россия намерена на что-то там ответить ядерным ударом, не видно. Мы не видим перемещения тактических ядерных боеголовок с центральных арсеналов на базы, где размещены наступательные системы.
Есть же шутка, что по-настоящему серьезным индикатором ядерных планов Кремля стала бы эвакуация семей элиты и шишек кремлевского режима из западных стран, где они проживают, учатся, и т.д.; вот только если бы это наблюдалось, тогда стоило бы озаботиться.
- Покинувший на этой неделе пост генсека НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что Украина может стать членом альянса в условиях оккупации части территории. Ранее в НАТО было нечто вроде общего понимания, что вступление Украины в альянс возможно только после завершения войны, и вот теперь Столтенберг говорит нечто, что можно воспринять как изменение этой позиции. Его преемник Марк Рютте уже сказал, что поддержка Украины остается главным приоритетом, и никак не возразил Столтенбергу; почему такое происходит?
- Рютте своими словами просто подтвердил продолжение той политики, что сейчас есть, то есть ничего не меняется. И сам он как бы становится новым председательствующим над тем консенсусом, что поддержка Украины - это главный приоритет.
Столтенберг же мог уже позволить говорить себе то, что он действительно думает, больше его должность ни к чему не обязывает. И, видимо, он думает и все это время думал, что Украине членство в НАТО должно быть предоставлено незамедлительно. Это его принципиальная позиция как человека и как политика, накопившего определенный опыт.
Что меня во всем этом тревожит, так это то, что из западных столиц стало исходить все больше таких звуков, что, мол, с Россией надо договариваться. И что одним из принципов этой сделки может стать получение Россией оккупированных ею территорий в обмен на членство Украины в НАТО. По сути же это было бы вознаграждением за агрессию, вознаграждение режима, который эту агрессию осуществляет.
Но даже внутри этой линии есть свои оттенки и особые мнения, например, такое, что пока нету никакого перемирия, то членство Украины в НАТО не имеет смысла. Там хотят предельной ясности, какую часть украинской территории НАТО будет защищать по пятой статье, подразумевающей коллективную оборону. А какую, наоборот, не будет. Для этого лагеря предельная ясность в этом вопросе крайне важна.
Есть и такие силы, которые считают, что сразу, как Украина будет принята в НАТО, закончится и война. Потому что известно, что Россия избегает прямого столкновения с НАТО. Поэтому есть мнение, что такое радикальное решение может привести к мгновенному завершению войны.
Однако нашей с вами заботой не должно быть создавание какой-то ясности в головах людей в Кремле. Пусть они там думают и гадают, что случится, если Украину вдруг возьмут и примут в НАТО. И как НАТО будет себя вести. Согласно философии Макрона, это Запад должен порождать для Кремля дилеммы, а не наоборот.
Единственная ясность, которая должна быть создана нами в голове Путина, это то, что на любой акт агрессии против территории НАТО последует ответ военным способом, и это будет уже прямая война России с альянсом.
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