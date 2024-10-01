В Париже начался суд над Марин Ле Пен: ее обвиняют в растрате денег Евросоюза

По схожему обвинению под судом оказались еще более 20 высокопоставленных представителей партии Ле Пен. Им вменяют в вину тот факт, что они наняли ассистентов, которые помогали партии вместо того, чтобы работать на Европарламент, который оплачивал их услуги.

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить штраф и даже тюремное заключение. Это также потенциально может привести к 10-летнему запрету занимать политические должности и поставить крест на ее надеждах баллотироваться в президенты.

Сама Ле Пен вину отрицает, а пресс-секретарь «Национального объединения» Лоран Жакобелли заявил, что партия сделает все возможное, чтобы доказать, что «никакого системного хищения денег у Евросоюза нет».

«Мы намерены доказать, что можно быть ассистентом Европарламента и при этом быть вовлеченным в жизнь «Национального объединения», - заявил он в понедельник французским СМИ.

Прибыв в суд, Марин Ле Пен заявила, что относится к этому процессу со спокойствием, и подчеркнула, что ни она, ни ее коллеги не нарушили никаких политических правил.

Отцу Марин, основателю «Национального фронта», позже переименованного в «Национальное объединение», Жану-Мари Ле Пену также предъявлены схожие обвинения. Однако он на суде присутствовать не будет по причине слабого здоровья и возраста - ему уже 96 лет.