Принудительная ликвидация компаний играет на руку махинаторам

В общей сложности принудительно ликвидированные компании задолжали Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu около 10 миллионов евро.

В одном из случаев банкротный управляющий Eesti Areng Мартин Крупп отправил регистратору просьбу не ликвидировать компанию, и тот добавил в систему отметку о запрете на ликвидацию. Однако система все равно удалила фирму.

По сути, автоматическое удаление происходит в соответствии со вступившими в силу в прошлом году изменениями в законодательстве, которые позволяют коммерческому регистру штрафовать или принудительно ликвидировать компании за просрочку предоставления годовой отчетности.

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