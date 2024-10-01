Несмотря на обращение банкротного управляющего, Коммерческий регистр принудительно ликвидировал фирму, задолжавшую Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, теперь управляющий вынужден тратить время и деньги, чтобы восстановить компанию через суд, пишут «Деловые ведомости».
Принудительная ликвидация компаний играет на руку махинаторам
В общей сложности принудительно ликвидированные компании задолжали Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu около 10 миллионов евро.
В одном из случаев банкротный управляющий Eesti Areng Мартин Крупп отправил регистратору просьбу не ликвидировать компанию, и тот добавил в систему отметку о запрете на ликвидацию. Однако система все равно удалила фирму.
По сути, автоматическое удаление происходит в соответствии со вступившими в силу в прошлом году изменениями в законодательстве, которые позволяют коммерческому регистру штрафовать или принудительно ликвидировать компании за просрочку предоставления годовой отчетности.
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