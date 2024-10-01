Вчера пресс-секретаря администрации президента России спросили, ожидается ли теперь, после более массированной атаки украинских беспилотников на российскую территорию, применение ядерного оружия против Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Находится ли Украина под угрозой ядерного удара из-за успешных атак на территории России?
Перевод: Павел Соболев
Вопрос возник в связи с выступлением президента России на открытом заседании Совета безопасности. Пресс-секретарь уклонился от прямого отрицательного ответа. Суть его ответа заключалась в том, что не стоит искать произвольных связей между всеми событиями. Он добавил, что новая ядерная доктрина является серьезным документом, но фактически она все еще находится в стадии разработки.
Поэтому Россия и использует процесс создания новой ядерной доктрины, чтобы продолжать угрожать ядерным оружием, поскольку сроков для разработки новой доктрины не существует. Наверняка все в России понимают, что невозможно применить ядерное оружие против страны, не имеющей этого оружия, которая еще и подверглась вторжению. Более того, применение ядерного оружия было бы предпосылкой объявления военного положения на своей территории со всеми вытекающими последствиями, а в контексте войны с Украиной это означало бы и признание Россией своего военного поражения.
Визит российского премьера в Тегеран
Премьер-министр России прибыл с визитом в Иран. Согласно российской конституции, глава правительства не занимается вопросами безопасности, внешней политики и обороны, но в случае необходимости он, безусловно, может быть уполномочен на это. Для Ирана сейчас очень сложное время, и официальный визит премьер-министра России поможет придать иную динамику ближневосточным процессам.
Можно также сказать, что давление России с целью добиться поставок Ираном дополнительного вооружения продолжается. Высокопоставленные российские чиновники очень часто посещают Иран, чего не было до военного нападения на Украину.
Новый министр иностранных дел Украины находился с визитом в Будапеште и после ряда встреч заявил, что Украина видит положительную динамику в поиске решения проблем национальных меньшинств. В то же время премьер-министр Венгрии направил в СМИ понятный только ему сигнал о том, что он организует мирный процесс между Украиной и Россией.
Интенсификация использования дронов
По данным украинских военных источников, сентябрь 2024 года стал первым месяцем за всю войну, когда Россия ежедневно атаковала Украину с помощью иранских беспилотников. России удалось организовать серийное производство этих дронов. ПВО Украины уничтожает большую их часть, но частые атаки утомляют ПВО.
Кроме того, Россия стремится держать украинскую столицу под постоянными авиаударами. Дроны способны поражать цель в основном в прифронтовой зоне, где у ПВО Украины меньше времени на реагирование. Постоянное использование дронов позволяет России использовать меньше ракет. До наступления зимы можно ожидать увеличения числа ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины.
Положение на поле боя
Количество атак российской армии на фронтах остается на том же уровне, что и в предыдущие дни. В южной части Донбасса давление сильное, в других местах интенсивность обстрелов варьируется.
Относительно ситуации в Курской области российские блогеры сообщили, что еще два села находятся под контролем российской армии, но об их захвате российские источники сообщали и ранее. В целом можно сказать, что активность атак российской армии несколько возросла, но начать серьезное наступление не удалось, украинская оборона сумела пресечь такие попытки. ВВС России продолжают непрерывные бомбардировки районов Курской области.
На Харьковском направлении российские части пытаются вернуть недавно утраченные позиции на так называемом приборостроительном заводе в северной части Волчанска. Это худшее, что могло с ними случиться. Как уже несколько раз писалось, в российской армии существует традиция, согласно которой подразделение, потерявшее свои позиции без приказа вышестоящего руководства, должно их вернуть. Такое понимание дает Украине хорошую возможность вести бои на уничтожение.
Очень активные атаки велись в направлении городов Купянск и Лиман. В какой-то момент российские части смогли продвинуться в так называемой серой зоне. На Северском направлении бои за позиции идут менее напряженные, и ситуация не изменилась.
В районе Бахмута атаки российской армии не очень активны и ситуация такая же, как и раньше. На подступах к Торецку продолжаются более напряженные бои, но прочного успеха российская армия не добилась.
Активное наступление в направлении Покровска продолжается. Вчера российским частям не удалось улучшить свои позиции. Также очень активны атаки к западу и юго-западу от Донецка. Основное давление оказывается на защитников Угледара, и вчера российские подразделения смогли выйти в район городских построек на южной и западной окраинах города. Можно сказать, что самая серьезная ситуация для Украины - именно в этом регионе.
На Южном фронте российская армия вчера не вела активных наступлений.