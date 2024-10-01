РАЙНЕР САКС Находится ли Украина под угрозой ядерного удара из-за успешных атак на территории России?

Перевод: Павел Соболев

Вопрос возник в связи с выступлением президента России на открытом заседании Совета безопасности. Пресс-секретарь уклонился от прямого отрицательного ответа. Суть его ответа заключалась в том, что не стоит искать произвольных связей между всеми событиями. Он добавил, что новая ядерная доктрина является серьезным документом, но фактически она все еще находится в стадии разработки.

Поэтому Россия и использует процесс создания новой ядерной доктрины, чтобы продолжать угрожать ядерным оружием, поскольку сроков для разработки новой доктрины не существует. Наверняка все в России понимают, что невозможно применить ядерное оружие против страны, не имеющей этого оружия, которая еще и подверглась вторжению. Более того, применение ядерного оружия было бы предпосылкой объявления военного положения на своей территории со всеми вытекающими последствиями, а в контексте войны с Украиной это означало бы и признание Россией своего военного поражения.

Визит российского премьера в Тегеран

Премьер-министр России прибыл с визитом в Иран. Согласно российской конституции, глава правительства не занимается вопросами безопасности, внешней политики и обороны, но в случае необходимости он, безусловно, может быть уполномочен на это. Для Ирана сейчас очень сложное время, и официальный визит премьер-министра России поможет придать иную динамику ближневосточным процессам.