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Граница растаяла. Швейцария и Италия перекраивают карту из-за отступивших ледников

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BBC
Фото: BBC News

Швейцария и Италия были вынуждены перенести участок границы между двумя государствами в Альпах, поскольку изменения глобального климата приводят к таянию ледников и изменению формы горных хребтов, по которым разграничительная линия пролегает.

Часть территории, которую затронули изменения, проходит по склонам и у подножии Маттерхорна — одного из высочайших пиков Европы, где расположен один из самых известных горнолыжных курортов.

Граница между этими двумя странами в значительной степени определяется ледниковыми хребтами или участками нетающего снега, но резкое сокращение размеров ледников в последние годы привело к тому, что эти естественные границы начали смещаться. Вносимые изменения отражают уже произошедшие реальные географические перемены.

Проект двустороннего соглашения о переносе границ подготовила в мае 2023 года совместная швейцарско-итальянская рабочая группа.

Швейцария официально одобрила соглашение об изменении границы на прошлой неделе, в пятницу. Италии сделать это ещё предстоит.

По данным последних измерений, опубликованным в сентябре прошлого года, в 2023 году ледники Швейцарии потеряли 4% своего объёма. И это ещё не рекордный показатель: годом ранее, за 2022-й, ледник «ужался» ещё в полтора раза больше (6%).

Швейцарская сеть мониторинга ледников (Glamos) ежегодно публикует отчет, в котором рекордные потери объясняются длинным жарким летом 2022 года вкупе с низким уровнем осадков (то есть снега) следующей зимой.

В пятницу Швейцария заявила, что пересмотр границ отвечает экономическими интересами обеих стран, поскольку поможет им договариваться о том, кто из них несет ответственность за содержание той или иной конкретной природной территории.

Вид на ледник Маттерхорн летом, на котором видны гряды серых образований
Вид на ледник Маттерхорн летом, на котором видны гряды серых образований Фото: Getty Images

Ученые предупреждают: если на планете станет еще теплее, таяние ледников по всему миру неизбежно ускорится.

В прошлом году Glamos уже предупреждал, что некоторые швейцарские ледники тают так быстро, что их вряд ли удастся спасти, даже если повышение глобальных температур удержится в пределах 1,5 С, предусмотренных Парижским климатическим соглашением.

Моделирование показывает, что без прекращения выбросов парниковых газов большие ледники (такие как расположенный в Альпах подальше от границы Алечский) могут полностью исчезнуть уже через поколение.

На тающих в последние годы швейцарских ледниках было сделано множество находок.

В июле прошлого года тесты подтвердили, что человеческие останки, найденные неподалеку от Маттерхорна, принадлежат немецкому альпинисту, пропавшему без вести ещё в 1986 году. Альпинисты, шедшие по леднику Теодуль (над Церматтом), заметили торчащие изо льда туристические ботинки и «когти» скалолаза.

В 2022 году на Алечском леднике обнажились обломки самолета, разбившегося там в 1968 году.

В 2014 году пилот грузового вертолёта заметил на леднике странное пятно. Позже в этом месте обнаружили тело пропавшего британского альпиниста Джонатана Конвилла.

BBC
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