В таллиннском доме призрения загорелся матрас: пострадали три человека

В понедельник в 20:34 спасатели направились в дом призрения на Мериметса-теэ в Пыхья-Таллинне, где в одной из комнат загорелся матрас.

Спасатели оперативно потушили пламя порошковым огнетушителем и эвакуировали людей из здания. В то же время на помощь отреагировали спасатели из Лиллекюла и Кесклинна. Приехав на место, они удостоверились, что пожар потушен и в здании никого нет.

Сотрудники скорой помощи доставили двух человек в больницу на обследование, а одного сотрудника дома призрения осмотрели на месте.