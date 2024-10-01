Вт, 1.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Мошенники выманили у пенсионера 20 000 евро

Copy
Мошенники оккупировали интернет.
Мошенники оккупировали интернет. Фото: Sander Ilvest

В Ида-Вирумаа пожилой мужчина стал жертвой мошенников, отдав им 20 000 евро наличными.

Как сообщает полиция, 26 сентября злоумышленники позвонили 92-летнему мужчине и обманом убедили его снять крупную сумму денег в отделении Swedbank. Затем они уговорили пенсионера передать деньги незнакомому ему человеку. По информации, предоставленной пресс-секретарем Идаской префектуры полиции, мошенники до сих пор не пойманы.

Мужчина выполнил все указания и в результате потерял 20 000 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх