Мошенники выманили у пенсионера 20 000 евро

Как сообщает полиция, 26 сентября злоумышленники позвонили 92-летнему мужчине и обманом убедили его снять крупную сумму денег в отделении Swedbank. Затем они уговорили пенсионера передать деньги незнакомому ему человеку. По информации, предоставленной пресс-секретарем Идаской префектуры полиции, мошенники до сих пор не пойманы.