В Ида-Вирумаа пожилой мужчина стал жертвой мошенников, отдав им 20 000 евро наличными.
Мошенники выманили у пенсионера 20 000 евро
Как сообщает полиция, 26 сентября злоумышленники позвонили 92-летнему мужчине и обманом убедили его снять крупную сумму денег в отделении Swedbank. Затем они уговорили пенсионера передать деньги незнакомому ему человеку. По информации, предоставленной пресс-секретарем Идаской префектуры полиции, мошенники до сих пор не пойманы.
Мужчина выполнил все указания и в результате потерял 20 000 евро.