Начавшийся в 2003 году экономический подъем и новые возможности кредитования жилья позволили Эстонии к 2007 году добиться рекордной годовой рождаемости, но потом наступили период нестабильной экономики и пандемия коронавируса. Появился новый рекорд минимальной рождаемости, зафиксированный в 2023 году. Публицист Валерий Сайковский, анализируя демографическую ситуацию и доступность рабочей силы, находит, что сейчас мы снова в тисках прошлого, и чтобы вырваться из них, нужно преодолеть порожденные нами самими проблемы.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Гордиев узел Эстонии: плохая демография, языковые и образовательные проблемы ведут к дефициту рабочей силы
Наша социальная и политическая жизнь превратилась в перманентную борьбу с проблемами, которые мы сами же и породили. Последние полтора года были просто настоящим полем чудес.
Партия реформ получила рекордное за все время восстановленной независимости количество мандатов, и по законам политологии это значит, что в обществе есть единство, благодаря которому можно решать многие проблемы. Но быстро выяснилось, что успех оказался фальшивым, его источником стало сокрытие реальных данных о состоянии государственных финансов.
Рейтинг реформистов моментально сдулся и лишь недавно стал снова понемногу расти. Дальше - больше. Партия «Отечество», получившая меньше всех депутатских мандатов на парламентских выборах в прошлом году, что делало неизбежным напряженную борьбу за сохранение присутствия на Тоомпеа, в течение года возглавила рейтинги партий. Настоящая же «хиросима» с элементами абсурда случилась с центристами: у них половина парламентариев разбежались по другим партиям.
Следствием описанной ситуации стало отсутствие в Эстонии акцептированной электоратом программы развития страны. Мы видим лишь случайный набор непонятно кого представляющих депутатов, реализующих коалиционные договоры, подписанные часто меняющимися лидерами партий. При этом налицо неизбежность решать сложнейшие проблемы страны.
Демография: о самом грустном
Человеческий ресурс страны самый важный и самый сложный. Он имеет качественные параметры. Более десяти лет мы имели одни из лучших среди членов Организации Стран Экономического сотрудничества и Развития (объединяет 38 самых развитых стран мира) показатели качества образования, а по индексу инновационного развития мы на 16 месте в мире.
То есть с качеством человеческого ресурса у нас вроде бы все хорошо, надо лишь количество увеличить. Но не все зависит от нас самих. Демографическая ситуация всегда является следствием циклов, длящихся по 20-30 лет. Сейчас мы боремся с последствием проблем конца 80-х - начала 90-х.
Поколение Pepsi было малочисленным, так как их родители в свою очередь представляли малочисленное послевоенное поколение. Ну а самое главное, что они жили в эпоху социально-экономических перемен, которые не самым лучшим образом влияли на демографию.
Сейчас мы снова в тисках прошлого, хотя не все безнадежно и немало сделано. В 2005-2007 годах были приняты законы по родительским пособиям, считающиеся одними из лучших в ЕС в XXI веке, что сразу же позитивно повлияло на демографическую ситуацию в стране. Начавшийся в 2003 году экономический подъем и новые возможности кредитования жилья позволили к 2007 году добиться рекордной годовой рождаемости (15000).
Но потом наступил период нестабильной экономики и COVID-19. Появился новый рекорд, минимальной рождаемости в 2023 году (10721). Последние годы проявились и другие негативные факторы. Большое распространение получил широкий взгляд на семейные ценности, и какое-то влияние на жизнь золотого миллиарда это тоже оказывает.
Некоторое отношение к демографии имеет и то, что половина браков в стране распадается или не оформляется. Есть даже известная эстонская шутка: на свадьбе присутствовали жених, невеста, их 25-летние дети в качестве свидетелей и пятилетняя внучка.
Образование и поддержание квалификации на уровне
Открою велику тайну нынешней системы профобразования. Недавно не стало у нас тех, кого в советское время называли «пэтэушниками». Выпускник профессиональной школы ничем не отличается по своим возможностям от выпускника основной, а выпускник гимназии ничем не лучше своего сверстника, проведшего в профессиональной школе полный курс 3-3,5 года. Он может без проблем поступать в вуз.
Еще интересней многим будет узнать, что в ходе описанных изменений потеряла смысл привычная система дополнительного обучения и улучшения квалификации. Нельзя как раньше получить «аттестат ПТУ» и до конца жизни почивать на лаврах. Это относится и к «героям соцтруда», которые в советские времена могли иметь ордена и медали, но не иметь законченной «восьмилетки». Всем теперь необходимо периодическое продление квалификации с дополнительным обучением и повторными экзаменами через пять лет, но не у всех это получается.
Ничего не происходит автоматически. Даже очень опытным людям приходится держать себя в тонусе, поддерживать знания на современном уровне. Описанная система соответствуем всем нормам ЕС, но последние годы появились т.н. лица из третьих стран, которые плохо вписываются в эту систему. Обращаю внимание, что языковые требования в откорректированном виде к профессиональной школе тоже относятся. К описанным проблемам сейчас добавился переход к единой эстоноязычной школе. Как видите, с детьми, которые в уменьшенном количестве пошли в разные школы, все совсем непросто.
Интеграция: решение всех проблем или мина замедленного действия
Долгие годы наша государственная система героически интегрировала, как правило, русских разных возрастов в существующее образование и общественную жизнь. С этим было много проблем, хотя и успехи тоже были немалые. Но это были те, кто здесь родился или давно живет, эстонская языковая среда для кого не чужая.
Сейчас к ним добавились беженцы (одних украинцев вместе с давно проживающими в Эстонии сейчас семь процентов от населения). Для них едва ли не главной проблемой стала неопределенность со сроками возвращения на родину. Со мной работали двое электриков с Харьковщины. Там сейчас периодически возобновляются бои. «Мои украинцы» работают в постоянном напряжении, волнуются за оставшихся на родине. Если бы они остались у нас окончательно, то это решило бы многие проблемы Эстонии.
Но до ясности далеко. Каждые 2-3 месяца обстановка на фронтах меняется, а значит планирование жизни беженцев, как и затрат нашей социальной и бюджетной сферы_ только возрастают.
И без того сложная обстановка в стране и остальном мире непредсказуемо осложняется.