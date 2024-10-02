ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Гордиев узел Эстонии: плохая демография, языковые и образовательные проблемы ведут к дефициту рабочей силы

То есть с качеством человеческого ресурса у нас вроде бы все хорошо, надо лишь количество увеличить. Но не все зависит от нас самих. Демографическая ситуация всегда является следствием циклов, длящихся по 20-30 лет. Сейчас мы боремся с последствием проблем конца 80-х - начала 90-х.

Поколение Pepsi было малочисленным, так как их родители в свою очередь представляли малочисленное послевоенное поколение. Ну а самое главное, что они жили в эпоху социально-экономических перемен, которые не самым лучшим образом влияли на демографию.

Сейчас мы снова в тисках прошлого, хотя не все безнадежно и немало сделано. В 2005-2007 годах были приняты законы по родительским пособиям, считающиеся одними из лучших в ЕС в XXI веке, что сразу же позитивно повлияло на демографическую ситуацию в стране. Начавшийся в 2003 году экономический подъем и новые возможности кредитования жилья позволили к 2007 году добиться рекордной годовой рождаемости (15000).

Но потом наступил период нестабильной экономики и COVID-19. Появился новый рекорд, минимальной рождаемости в 2023 году (10721). Последние годы проявились и другие негативные факторы. Большое распространение получил широкий взгляд на семейные ценности, и какое-то влияние на жизнь золотого миллиарда это тоже оказывает.