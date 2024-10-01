Розничные сети: цены выросли более чем на 40%, жители Эстонии все чаще экономят

По мнению Килпия, основной причиной этого является сокращение покупок промышленных товаров. Norstat провел опрос по заказу Prisma в период с 10 по 22 сентября 2024 года, и его результаты показывают, что 18% респондентов оценивают свою способность справляться с текущей экономической ситуацией как плохую, а 51% - как удовлетворительную, что несколько ниже, чем в предыдущие два квартала.