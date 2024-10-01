Розничные сети: цены выросли более чем на 40%, жители Эстонии все чаще экономят

И Теэму Килпия, Региональный менеджер Prisma в Эстонии, и Кристьян Андерсон, руководитель отдела учета бизнеса компании Selver, считают, что главным фактором снижения розничных продаж является снижение покупательной способности и чувства уверенности людей.
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По мнению Килпия, основной причиной этого является сокращение покупок промышленных товаров. Norstat провел опрос по заказу Prisma в период с 10 по 22 сентября 2024 года, и его результаты показывают, что 18% респондентов оценивают свою способность справляться с текущей экономической ситуацией как плохую, а 51% - как удовлетворительную, что несколько ниже, чем в предыдущие два квартала.
«По сравнению с предыдущими кварталами заметно увеличилось число респондентов, считающих, что ситуация будет ухудшаться, причем 37% опрошенных смотрят в будущее более пессимистично, что на 8% больше, чем в предыдущем квартале. 18% респондентов считают, что ситуация улучшается, что на 6% меньше, чем в предыдущем квартале», - сказал он, ссылаясь на результаты сентябрьского опроса.