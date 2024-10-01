Экономист: в следующем году чистая прибыль жителей Эстонии снизится из-за значительного роста цен

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, согласно гармонизированному индексу потребительских цен, сейчас цены в Эстонии на 39,8 процента выше по сравнению с декабрем 2019 года.

В то же время по сравнению с августом потребительские цены в сентябре снизились на 0,3 процента. По словам Уускюла, снижение цен за месяц обусловлено падением цен на моторное топливо и небольшим снижением цен на электроэнергию.

«После значительного повышения цен в Эстонии продолжает задавать тон корректировка цен и заработной платы. Цены на услуги догоняют цены на товары, а цены на товары немного дешевеют, - рассказал Уускюла. - Постепенно себя начинают проявлять последствия повышения налогов в следующем году. Предприятия готовят бюджеты, а увеличение базы затрат в связи с автоналогом, повышением подоходного налога и компенсацией ожидаемого роста цен для сотрудников требует установления более высоких цен для поддержания прибыльности компаний».

Уускюла прогнозирует, что в последние месяцы года сохранится основная тенденция этого года, когда сочетание падения цен на импорт и роста внутренних издержек будет определять, насколько вырастут цены в каждом месяце.

«Семейные бюджеты остаются ограниченными. Рост заработной платы в этом году будет опережать рост цен, но в следующем году чистая реальная заработная плата, как ожидается, снизится именно из-за значительного роста цен. Поскольку внутренний спрос остается слабым, эффекта масштаба не ожидается, и основной упор будет сделан на экономию затрат и повышение эффективности предприятий. Чем меньше они смогут повышать цены, тем успешнее будут они сами и экономика Эстонии в целом», - сказал он.