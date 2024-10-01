Сегодня ночью Израиль начал сухопутную операцию в Ливане. Очередной виток обострения конфликта заставляет задуматься о вероятности его эскалации до так называемых «точек невозврата». Слухи о том, что Израиль является ядерной державой ходят давно, хотя и не имеют официального подтверждения со стороны самого государства. Rus.Postimees собрал имеющиеся в открытых источниках сведения о том, каким может быть ядерный арсенал Израиля.
Ядерное оружие Израиля: секрет, о котором многое известно
Известно, что Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия. Официально израильские власти не подтверждают, но и не опровергают наличие у себя ядерного оружия. Еще в 2011 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отвечая на прямой вопрос CNN, есть ли у страны ядерные вооружения, сказал: «Мы давно придерживаемся политики, согласно которой мы не будем первыми, кто введет ядерное оружие на Ближний Восток, и это не изменилось».
Тем не менее, считает ряд экспертов, страна владеет ядерным оружием с конца 1960-х - начала 1970-х годов. А эксперты «Бюллетеня ученых-атомщиков» утверждали, что израильская ядерная программа стартовала и того раньше, в середине 1950-х, когда первый премьер-министр страны Давид Бен-Гурион обратился к варианту «ядерной страховки», позволяющей нивелировать превосходство соседних арабских стран в обычных вооружениях.