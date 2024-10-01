Ядерное оружие Израиля: секрет, о котором многое известно

Известно, что Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия. Официально израильские власти не подтверждают, но и не опровергают наличие у себя ядерного оружия. Еще в 2011 году премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отвечая на прямой вопрос CNN, есть ли у страны ядерные вооружения, сказал: «Мы давно придерживаемся политики, согласно которой мы не будем первыми, кто введет ядерное оружие на Ближний Восток, и это не изменилось».