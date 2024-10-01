Почти 1000 евро за час: мошенники списали деньги с банковского счета через письмо

Все началось 16 сентября, когда жителю Пярнумаа пришло на почту письмо, внешне похожее на сообщение от банка LHV. В письме просили обновить данные, и он, не заподозрив подвоха, нажал на ссылку и ввел свои PIN-коды. И лишь потом он обнаружил, что с его счета были переведены деньги на чужой банковский счет за границей. Ущерб составил 960 евро.

Как объяснила прокурор Ляэнеского округа Ханна Варик, мошенники получили PIN-коды от потерпевшего между 12:50 и 13:50, а уже в 14:50 деньги ушли на чужой счет. Потерпевший же заметил пропажу только 23 сентября.

По словам Варик, сейчас преступники активно рассылают подобные письма, и единственный способ защититься - быть предельно внимательным. В то время как телефонные аферисты чаще атакуют русскоязычных граждан, мошенники через SMS и электронные письма охотятся на всех, независимо от языка.

«Мошеннические сайты и письма могут выглядеть как настоящие, но при детальном рассмотрении можно заметить признаки обмана, - объяснила она. - Важно обращать внимание на такие детали, как адрес отправителя, ссылка в письме, и качество текста. Если есть хоть малейшие сомнения, никогда не вводите PIN-коды, особенно PIN2, поскольку таким образом можно неосознанно подтвердить операцию, которую мошенники пытаются провести».

Варик добавила, что если письмо кажется подозрительным, лучше лично зайти на сайт банка или связаться с его службой поддержки, чтобы убедиться, что все в порядке.

Начато производство.