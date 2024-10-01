Отголоски летнего конфликта из-за боеприпасов до сих пор преследуют министра обороны реформиста Ханно Певкура: обстановка накалилась вновь поскольку его однопартиец, член комиссии по государственной обороне Меэлис Кийли, предложил подготовить отчет о состоянии государственной обороны.
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АНАЛИЗ ⟩ В сфере обороны назревает новый конфликт. Причина – отчет, который еще даже не начали составлять
Перевод: Ева Ойжинская
На первый взгляд это кажется безобидным, ведь в парламентских странах депутаты регулярно составляют отчеты. Однако это предложение породило множество теорий и домыслов, зародившихся на фоне вспыхнувшего в начале лета конфликта.