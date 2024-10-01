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АНАЛИЗ В сфере обороны назревает новый конфликт. Причина – отчет, который еще даже не начали составлять

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Уход бывшего канцлера Кусти Сальма (на заднем плане) продолжает вызывать споры в сфере обороны даже спустя несколько месяцев. Министр обороны Ханно Певкур (в центре), вице-канцлеры Кристель Мяндмаа, Сусан Лиллевяли, Тийна Уудеберг и Туули Дунетон (слева направо).
Уход бывшего канцлера Кусти Сальма (на заднем плане) продолжает вызывать споры в сфере обороны даже спустя несколько месяцев. Министр обороны Ханно Певкур (в центре), вице-канцлеры Кристель Мяндмаа, Сусан Лиллевяли, Тийна Уудеберг и Туули Дунетон (слева направо). иллюстрация: Kollaaž/Postimees

​Отголоски летнего конфликта из-за боеприпасов до сих пор преследуют министра обороны реформиста Ханно Певкура: обстановка накалилась вновь поскольку его однопартиец, член комиссии по государственной обороне Меэлис Кийли, предложил подготовить отчет о состоянии государственной обороны.

Перевод: Ева Ойжинская

На первый взгляд это кажется безобидным, ведь в парламентских странах депутаты регулярно составляют отчеты. Однако это предложение породило множество теорий и домыслов, зародившихся на фоне вспыхнувшего в начале лета конфликта.

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