После беспорядков «Атлетико» запретил болельщикам прятать лица

Все произошло на 64-й минуте матча, когда благодаря пасу Винисиуса Жуниора и голу Милитао «Реал» вышел вперед. Но болельщиков «Атлетико» привел в бешенство отнюдь не первый гол соперника, а реакция Тибо Куртуа – раньше он был голкипером «Атлетико», но теперь защищает ворота «Реала».

Куртуа крайне эмоционально отпраздновал гол «Реала» жестикулируя в сторону болельщиков «Атлетико» и крикнув «Вперед!», чем вывел их из себя. В голкипера с трибун полетели посторонние предметы. Фанаты закидали бельгийского вратаря «Реала» пакетами с мусором и прочей дрянью, и арбитр Матео Бускетс был вынужден прервать матч, чтобы увести команды в раздевалки. Пауза продолжалась 20 минут.

«Атлетико» отреагировал на инцидент и разместил на своем сайте информацию о том, что в ближайшее время запретит использование на стадионе любых предметов одежды, скрывающих лицо и мешающих опознать человека. А за попытку спрятать лицо фанатов клуба будут выгонять с арены

В «Атлетико» также сообщили, что одного из нарушителей уже выявили, его пожизненно лишили членства в клубе.