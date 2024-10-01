Пресс-служба НБА сообщила о смерти Дикембе Мутомбо – конголезского центрового, сыгравшего 18 сезонов в НБА и введенного в Зал славы баскетбола. Бывший баскетболист скончался в возрасте 58 лет от рака головного мозга.
Знаменитый баскетболист умер от рака мозга
Мутомбо стал вторым в истории турнира по блокшотам. После завершения карьеры он был послом НБА и занимался благотворительностью.
Баскетболист четыре раза признавался лучшим оборонительным игроком лиги и трижды включали в сборную всех звезд НБА. Мутомбо восемь раз участвовал в Матчах звезд.
В 2015 году он был включен в Зал славы баскетбола.
Кроме спорта, Мутомбо занимался благотворительностью. Говоривший на девяти языках спортсмен создал в 1997 году фонд, целью которого было улучшение здравоохранения, образования и качества жизни в ДР Конго. Также он построил больницу в Киншасе и занимался другими благотворительными проектами.